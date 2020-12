Cele mai cautate cuvinte pe Google in 2020

De asemenea, romanii s-au interesat si “cum se pune masca”, in contextul pandemiei de coronavirus.Chiar daca coronavirusul a fost in centrul atentiei, romanii au fost interesati si de retete culinare (fiind extrem de populare gogosile si banana bread), dar si subiectele de interes major ale anului 2020, precum alegerile din SUA sau Blask Friday.Iata insa lista completa, pe categorii, cu cele mai populare cautari pe Google facute de romani in acest an.Google ClassroomCoronavirus RomaniaAdservioAlegeri SUAAbout youCristina TopescuDeclaratie propria raspundereZoomWorldometerFormular STS365 dniMiami biciContagionMiracolul din celula 7After we collidedParasiteEnola HolmesBlack Panther1917MulanRoland GarrosAustralian OpenRomania – IslandaRomania - Irlanda de NordRomania - AustriaUS OpenRomania - NorvegiaRomania - Danemarca U21Romania - BelarusDubai tennis championshipsCe este coronavirusCe este HorecaCe este fuguCe este pandemiaCe este somajul tehnicCe este un pogoCe este EDMCe este vulvaCe este substantivulCe este starea de urgentaReteta gogosiReteta banana breadReteta paineReteta pizzaReteta eclereReteta salata boeufReteta zacusca de vineteReteta cozonac JamilaReteta papanasiReteta negresaDieta SirtfoodDieta mediteraneanaDieta Oana RaduDieta rinaDieta disociata 333Dieta daneza cu puiDieta fix la fixDieta cu ouaDieta metabolicaDieta cu cartofi si iaurtCum se poarta mascaCum sa dormi 8 ore in 4 oreCum se manifesta coronavirusCum se face maiauaCum se pune mascaCum se calculeaza somajul tehnicCum se transmite coronavirusCum se gateste sparanghelulCum se face drojdiaCum sa faci bani de acasaCand incepe scoalaCand se schimba ora in 2020Cand incepe scoala in ianuarie 2020Cand este Black Friday 2020Cand se deschid casele de pariuriCand se deschid teraseleCand se afiseaza rezultatele la bac 2020Pana cand se inchid scolileCand se trece la ora de iarnaCand se deschid mall-urileiPhone 12iPhone 11iPhone 12 Pro MaxSamsung S20iPhone 11ProHuawei P40 liteSamsung A51Huawei P30 liteProHuawei P Smart 2021