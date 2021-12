Cele mai cool cadouri pe care le poti oferi unor proaspat parinti

A fi parinte este una dintre cele mai frumoase „meserii‟ din lume, iar cand aceasta binecuvantare apare in viata unui cuplu, oamenii apropiati le stau alaturi la nevoie. Daca prietenii tai tocmai ce au devenit parinti, un pic de ajutor din partea ta nu strica. Pe langa asta, odata ce aduc copilul acasa, poti sa-i vizitezi si sa le oferi un cadou special. Iar daca esti in dubiu cu privire la ce sa le oferi in dar, iata cateva idei interesante pe care le-am pregatit in articolul de azi.Astazi gasesti in magazine o gramada de idei interesante, dar tot te intrebi daca faci alegerea potrivita. Iti doresti ca ceea ce oferi sa fie pe placul parintilor, dar sa fie si util. Asadar, poti sa optezi pentru un marsupiu ergonomic care permite asezarea bebelusului intr-o pozitie naturala. Acesta se adapteaza usor pentru cei mai mici copii si ofera suport pentru capul delicat al micutului. Daca parintii sunt dinamici si iubesc calatoriile, au optiunea de a transporta copilul pe spate cand acesta va mai creste, putand sa exploreze impreuna lumea dintr-o perspectiva complet diferita. Mai mult, un wrap elastic este recomandat mai ales pentru nou-nascuti, putand fi folosit pentru purtarea bebelusului in fata. In acest mod, isi vor putea face si treburile zilnice, alaturi de mica lor comoara.Da, ai citit bine. Daca cei doi parinti i-au amenajat copilului propria camera, le poti oferi in dar un accesoriu de decor memorabil. Poti sa cauti online diferite tablouri la pret mic, extrem de jucause si colorate. In acest mod, prietenii tai vor avea o amintire de la tine. De asemenea, globulete handmade personalizate sunt o alta optiune creativa de care poti sa tii cont.Niciodata nu sunt indeajuns de multe hainute, chiar daca bebelusul creste repede. De aceea, noi te sfatuim sa cumperi haine mai mari pe care sa le poarte cand va creste. Poti sa alegi hainute interesante, mai sofisticate, dar si body-uri practice cu capse si din bumbac natural. De asemenea, un set pentru nou-nascuti este un alt cadou practic. Acestea, de cele mai multe ori, contin intre cinci si zece piese precum: body cu maneca lunga, bluze petrecute si cu capse laterale, caciulita, pantaloni sau botosei simpatici. De asemenea, sacii de dormit cu imprimeuri colorate sunt o alternativa interesanta.Fotoliile din plus pot fi utilizate de copii care au implinit varsta de sase luni si deja stau in sezut. Nu sunt doar extrem de simpatice, dar au un design special gandit pentru sustinerea corecta a coloanei vertebrale. Genul acesta de fotoliu este decupat pentru picioarele dolofane ale micutului, oferindu-i libertatea de a se juca si a observa ceea ce se intampla in jurul lui. Si pentru ca suntem inca la acest capitol, nu ar strica sa le oferi in dar un premergator care incurajeaza copilul sa faca primii pasi, ajutand in acelasi timp la dezvoltarea echilibrului si coordonarii in spatiu.Un centru de activitati pentru bebelusi este un must-have, fiind conceput special pentru a ajuta la dezvoltarea copilului. Majoritatea centrelor de activitati de pe piata sunt extrem de versatile, colorate atractiv si pot fi transportate oriunde. Sunt utilizate inca din prima luna de viata si vor incanta bebelusul imediat. Contin jucarii atragatoare in culori vii si sunt prevazute cu lumini si note muzicale linistitoare sau vesele pentru a-i atrage atentia micutului.Sursa foto: Pexels.com