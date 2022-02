Cele mai dificile nise de promovat online

Probabil că te întrebi care este cea mai profitabilă nișă ce îți poate genera conversii mari și rapid. Lucrurile nu sunt tocmai roz, mai ales că din cauza pandemiei majoritatea afacerilor s-au mutat în mediul online.Astfel, competiția a crescut, în special pe nișele cu potențial mare și pentru care interesul cumpărătorilor este foarte mare. Înainte de a lansa o afacere online trebuie să știi că ai mult de investit la început până când vei reuși să generezi conversii și vânzări pe măsura așteptărilor.SEO a devenit un factor important în lupta pentru prima poziție în motoarele de căutare. Încrederea utilizatorilor este dată de poziționarea site-ului așa că dacă ești pe pagina 2,3,4.... e posibil să fii singurul vizitator pe site-ul tău. Pentru asta suntpe care agențiile de specialitate le pun la dispoziție. Printre cele mai dificile nișe de promovat sunt:Magazinele online de tip fashion devin o adevărată provocare atunci când vine vorba de optimizarea în motoarele de căutare. Dacă vrei să deschizi o astfel de afacere trebuie să ții cont de mai multe lucruri: ai nevoie de un buget mare de promovare pe toate fronturile (seo, ads, campanii cu influenceri), ai nevoie de gamă variată de produse și stoc mare. Sunt lucruri care fac diferența atunci când clientul caută produse. O gamă variată de produse crește șansele unei conversii mai bune.Deși nu este un magazin online, acest tip de afacere are o competivitate foarte mare în București. De regulă oamenii caută pe net firme de specialitate locale. Ai nevoie de cineva competent care să se asigure că ești primul atunci când pe Google scrie cinevaBucurești. Optimizarea SEO îți poate duce site-ul pe primele poziții, dar este foarte greu să ajungi rapid, având competitori pe măsură în fiecare sector. Alege cu atenție cuvintele cheie pe care vrei să te axezi și caută cea mai bună oportunitate de a aduce ceva nou pe piață.Pe piața produselor IT din România este foarte greu să te poziționezi. Aici sunt deja branduri foarte mari cu vechime pe care motorul de căutare le va afișa înaintea ta. Dacă lansezi un magazin de electronice și electrocasnice e bine să îți găsești cuvinte cheie mai puțin populare cu care poți ajunge în prima pagină.Micro-nișele de regulă se pot promova mai ușor dar necesită timp de research, optimizare seo și multă răbdare. În acest fel poți ajunge și cu afaceri de tip cizmărie,sau haine second hand în primele rezultate.