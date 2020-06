Cele mai importante lucruri din viata nu se pot cumpara

Se spune ca banii pun in miscare lumea si ca lumea toata depinde de modul in care circula banii. Uneori este exact asa, dar, sunt unele lucruri care nu se pot cumpara cu bani. Ar fi bine daca am intelege ca, de fapt, acestea sunt si cele mai importante lucruri din viata. Am descoperi ca bogatiile adevarate sunt in alta parte si ca banii nu sunt decat un instrument pentru toate celelalte lucruri, dar niciodata pentru cele care au cu adevarat valoare.Nu este nimic rau in a avea bani. Este foarte bine ca oamenii produc si consuma, este necesar si util, dar poate ca ar trebui sa ne gandim mai des si la cele ce nu se pot cumpara. Fericirea oamenilor se bazeaza exact pe ele.Toti banii din lume nu pot cumpara nici macar o secunda. Daca am fi constienti de valoarea inestimabila pe care o are, nu l-am mai risipi. Nu se intoarce, nu poate fi recuperat, nu poate fi dat, cumparat, vandut sau primit. Trebuie doar pretuit, iar omul modern a inteles ca fiecare secunda conteaza. Suntem in plin proces in care invatam sa-l apreciem cum se cuvine. Sunt 84.000 se secunde intr-o zi, iar fiecare trebuie traita cu folos, pentru ca altfel este pierduta definitiv.Ce poti face pentru a castiga timp, pentru a da valoare timpului? Planifica, organizeaza-ti zilele, poarta un ceas si constientizeaza valoarea fiecarei ore, fa din momentele de peste zi evenimente si traieste-le la intensitate maxima, elimina orice activitati care consuma timp si nu amana ceea ce ti-ai planificat sa faci.Statistica arata ca cel mai mult pierdem timp in trafic, la cumparaturi sau atunci cand ne pierdem in retelele de socializare. Si daca tot stam cu telefonul in mana, am putea castiga timp daca am faceonline, si daca am muta activitatile care macina timp in mediul virtual. Te poate inspiraIn forma ei cea mai adevarata, dragostea nu poate fi cumparata. Poti cumpara oameni, ii poti face sa-ti fie aliati, dar nu poti cumpara dragostea lor. Iubirea este ceva ce tine de sine, de suflet, ceva misterios. In forma ei perfecta, nu are pret, este inestimabila si nimic pe lumea asta nu poate sa cumpere dragostea cuiva pentru tine.Pe de alta parte, nu exista rasplata pentru dragoste si nu exista unitate de masura care sa o evalueze. Este sau nu este!A fi inconjurat de multi oameni nu inseamna nicidecum ca ai multi prieteni. Oamenii pot sta alaturi de tine din cele mai diferite motive, nu doar din prietenie. Probabil este unul dintre sentimentele unice, la fel ca dragostea. Și, tot asa, este imposibil de cumparat, de evaluat sau de masurat. Prietenul adevarat nu este langa tine pentru ca esti bogat sau sarac, pentru ca esti frumos sau urat, pentru esti inteligent sau nu. Prietenul este langa tine pur si simplu, nu exista niciun motiv pentru care face asta. Este acolo si atat!Poti cumpara influenta, complicitate, poti cumpara o minciuna, poti maslui faptele si le poti ascunde. Toate acestea le poti face cu bani, dar adevarul este nepretuit si nu exista nicio cale prin care sa poate fi cumparat. Este valoarea absoluta, nu se poate tranzactiona si, in ciuda oricaror piedici, mai devreme sau mai tarziu iese la lumina.Este harul pe care unii oameni il primesc. Poti investi bani in perfectionarea ta, in dezvoltarea unor abilitati si competente, dar, toti banii din lume nu pot sa-ti cumpere talent. Banii pot sa fie un vehicul catre performanta, banii pot imbunatatii darul primit, dar, daca nu exista talent, absolut nimic nu-l poate cumpara.Se spune, in mod ironic, ca banii nu aduc fericirea, dar o pot cumpara. E posibil sa existe un adevar. Unii oameni cred ca fericirea tine de bani, altii au bani si se cred fericiti. Banii pot cumpara lucruri, bucurii si placeri. Cu toate acestea, fericirea nu provine din obiectele pe care le ai. Sau, daca acestea te fac fericit, atunci este doar o chestiune de moment, de context.Daca nu ai depus efort pentru ceea ce banii pot cumpara, nu vei putea sa pretuiesti valoarea acelui bun. Si daca nu apreciezi ceea ce ai, nu vei fi niciodata fericit, indiferent cat de bogat esti. Dar, daca esti recunoscator pentru ceea ce ai, vei fi fericit, chiar daca nu ai prea multe de aratat. Nu banii determina nivelul de fericire, ci pretuirea pentru ceea ce ai.In plus, exista atat de multe moduri in care poti sa simti fericirea si care nu costa nimic. Fericirea de a-ti vedea copilul crescand sau de a sti ca ai prieteni, ca esti iubit. Fericirea nu depinde de lucruri materiale.Sursa foto: unsplash.com