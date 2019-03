Chestionare auto. Cum sa completezi chestionarele auto ca sa iei sala din prima!

Echinoctiul de primavara va avea loc intre 20 si 21 martie. Soarele se va muta in Berbec si in timp ce traverseaza constelatia ne vom bucura de o perioada minunata in care ziua si noapte vor avea acelasi numar de ore. De altfel, echinoctiu inseamna „noapte egala”, noaptea si ziua

Reteta Mucenici. In fiecare an, de 9 martie, se praznuieste Sfintii 40 de Mucenici din Sebastia. Sarbatoarea crestina se suprapune cu inceputul anului agricol traditional, de dinaintea crestinarii, si a generat o sarbatoare atat in Romania, cat si in Republica Moldova: Mucenicii sau Macinicii. Se