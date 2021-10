City break local: cum sa faci calatoriile de weekend cu familia mai palpitante

Imposibilitatea de a calatori, cu care s-a confruntat intreaga lume odata cu pandemia, a fost si un stimul pentru creativitate in privinta vacantelor si concediilor. Tot mai multi oameni s-au orientat catre mai mult timp petrecut in tara, descoperind atractiile principale si locurile pe care nu le-au vizitat niciodata. Un drum de weekend prin tara si cazarea intr-un oras pitoresc te vor scoate din rutina si iti vor reincarca bateriile. Ce faci pentru ca totul sa devina mai interesant si ce activitati pot scoate intreaga familie sau grupul de prieteni din monotonie? Iata cateva idei pentru tine:Plimbarile cu bicicleta in aceleasi locuri din orasul in care locuiesti pot deveni repetitive, mai ales odata cu schimbarea vremii si venirea toamnei. In astfel de momente, un city break in apropiere te va scoate din zona de confort si iti va oferi o alta perspectiva. Daca vrei sa faci astfel de calatorii cu familia, alege o bicicleta pliabila pentru fiecare dintre voi, deoarece acestea sunt usor de transportat in masina si de depozitat intr-un apartament de dimensiuni mai mici. Odata ajunsi in orasul pe care vreti sa-l vizitati impreuna, cu ajutorul bicicletelor veti putea parcurge distante mai lungi si, implicit, veti vedea mai multe locuri inedite. Cu siguranta va fi o experienta unica si pentru copiii tai, care pot beneficia de pe urma miscarii fizice in aer liber, chiar si in minivacanta.De cele mai multe ori pleci in vacanta la mare sau la munte, pentru a schimba peisajul si a te bucura de aer curat. Pentru a schimba putin abordarea, concentreaza-te pe un element pe care vrei sa-l descoperi in alte orase. Arta sau istoria poate fi unul dintre acestea. Cele mai multe orase din Romania gazduiesc muzee de arta, cladiri istorice si locuri cu o amprenta importanta asupra culturii din zona respectiva. Merita sa creezi un itinerariu care te va ajuta sa te intorci din vacanta mai implinita, mai informata si cu sete de cunoastere. Cateva locuri care merita vizitate in calatoriile tale sunt:- Gradina Botanica Vasile Fati din Jibou;- Castelul Iulia Hasdeu din Campina;- Muzeul de Arta Frederic Storck si Cecilia Cutescu-Storck din Bucuresti;- Muzeul National Brukenthal din Sibiu;- Palatul Primaverii (Casa Ceausescu) din Bucuresti.Organizeaza un city break in jurul atractiilor turistice care te intereseaza si nu uita sa le cauti pe cele care iti starnesc cel mai mult curiozitatea, nu doar atractiile principale ale fiecarui oras.Cand ai copii este mult mai usor sa descoperi noi modalitati de a te distra. Nu degeaba se pune tot mai mult accent pe redescoperirea copilului interior, deoarece acesta stie mult mai usor sa se relaxeze si sa se lase dus de val. Alege city break-uri in care te concentrezi pe activitatile pentru copii. De exemplu, viziteaza parcuri de distractii, precum Dino Parc Rasnov, care pot fi distractive pentru intreaga familie. Vei reusi astfel sa lasi garda jos si sa te bucuri alaturi de cei mici de cat mai multe activitati de care uiti in viata de adult responsabil. Copiii tai vor fi, de asemenea, bucurosi sa isi vada parintii distrandu-se fara prejudecati si stres.Sursa foto: Pexels.com