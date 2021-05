Creeaza-ti propriul Wonderland: inchiriaza o oglinda magica la nunta!

Se apropie nunta ta si vrei sa organizezi o petrecere de neuitat pentru toti? Oglinda magica de nunta va duce distractia la un alt nivel! Aceasta combinatie intre o oglinda selfie si o cabina foto traditionala reprezinta o modalitate fantastica pentru tine si alesul tau de a va distra oaspetii la receptia de nunta si de a le oferi amintiri de neuitat."Must have-ul" nuntilor vine cu un concept unic si modern de cabina foto, in care fiecare invitat se poate vedea ca intr-o oglinda normala. Animatiile si grafica care ruleaza pe ecran te vor ghida pana cand va trebui sa atingi oglinda cu un deget pentru a imortaliza momentul dorit. Tehnologia touch-screen, caci despre aceasta este vorba, te va ajuta sa interactionezi cu. Tu si invitatii tai veti putea desena sau scrie mesaje direct pe oglinda, personalizand astfel orice instantaneu.Ofera apropiatilor tai sansa de a se fotografia in tinutele lor elegante, special alese pentru nunta ta, prin intermediul acestui dispozitiv modern. Oglinda magica de nunta este acolo pentru a bucura sufletul tuturor celor prezenti. Selfie-urile realizate cu telefoanele mobile vor fi lasate deoparte, atunci cand o vor descoperi pe regina digitala a balului, oglinda fermecata care te pozeaza asa cum vrei.Toate fotografiile vor fi imprimate automat in aproximativ 10 secunde si vor fi puse la dispozitia invitatilor tai, putand fi considerate drept marturii originale de nunta. Dupa fiecare fotografie, oglinda "va vorbi" adresandu-va complimente sau comentarii amuzante, totul pentru a crea o atmosfera de buna-dispozitie si veselie. Va fi o experienta haioasa, care ii va scoate din amorteala chiar si pe cei mai cuminti.Foarte multi invitati vor fi instantaneu captivati de oglinda superba, care va deveni rapid unul dintre punctele de atractie ale serii. Accesoriile cu care va veni echipata vor stimula imaginatia petrecaretilor prin intermediul perucilor haioase, palariilor si ochelarilor colorati. Mai mult decat atat, aceasta poate fi personalizata cu fundaluri inedite. Amintiri personalizate, de neuitat, alaturi de toti cei dragi, vor fi captate cu oglinda magica la nunta.Posibilitatea de a personaliza fotografiile cu diverse mesaje reprezinta un alt aspect care atrage. Practic, fiecare poza surprinsa in fata acestei cabine ofera sansa de a crea o poveste.Dupa cum vezi, oglinda selfie este foarte usor de utilizat si nu necesita cunostinte speciale pentru a putea fi folosita. Toate fotografiile se vor face intr-o maniera usoara si distractiva, printr-o simpla atingere a ecranului. Avand posibilitatea de a previzualiza pozele, poti sa le aprobi doar pe cele mai reusite, care vor fi si printate ulterior.Daca te intrebi cat costa sa inchiriezi aceasta “cutie a Pandorei”, generatoare de surprize placute in acest caz, poti sa stai linistita, preturile sunt foarte avantajoase. Organizarea unei nunti implica foarte multe cheltuieli si banii zboara in toate directiile, dar chiar si pentru un buget limitat, poti opta cu incredere pentru oglinda magica nunta de peIn concluzie, le vei oferi oaspetilor tai ocazia de a se fotografia in tinutele preferate de seara, alaturi de oameni dragi, in ipostaze inedite si amuzante. Distractia va fi asigurata si niciun invitat nu va refuza sansa de a folosi oglinda magica la nunta. Opteaza pentru aceasta metoda de divertisment inedita, care va fi pe placul tuturor si vei asigura garantat succesul petrecerii tale.