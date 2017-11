Cum aleg femeile o masina - 7 detalii esentiale

Desi femeile stiu, in mare, ce isi doresc de la o masina, iau o decizie mult mai greu, in comparatie cu barbatii. Asta pentru ca ele se documenteaza mult mai mult, iau in calcul, nu doar modelul si pret, ci si gradul de siguranta, comoditate, designul masinii, culoarea, cat de usor se conduce, daca are cutie automata, cat consuma, si multe altele. Ele vor masina perfecta, pe cand barbatii se multumesc sa arate bine si sa aiba cat mai multi cai putere. Glumim, au si ei, bineinteles, un sistem de alegere al unei masini, dar nu este subiectul articolului nostru.Femeile iau decizia de cumparare a unei masini intr-un mod rational, si analizeaza situatia din toate punctele de vedere, atat la nivel macro, cat si micro (detalii). Fac research online, intreaba prietenii, se duc la reprezentanta (deobicei insotite de un barbat) si se gandesc pe termen lung la costurile necesare unui autoturism: piesele auto , service-urile si cat de repede pot interveni in cazul unor avarii, cat va trebuie sa aloce anual din buget pentru asigurari si altele. Acorda, intr-adevar, un interes mai mare designului si culorii unei masini, asta pentru ca sunt preocupate de frumusete (atat a lor, cat si a obiectelor pe care le au) si au un simt estetic mai dezvoltat.Pentru ele procesul are o durata mai mare ca in cazul barbatilor pentru ca simt ca o masina este o investitie pe termen lung si astfel aloca mai mult timp gasirii unui automobil conform dorintelor lor. In plus, exista o varietate mare de masini pe piata, deci intreg procesul poate fi confuz pe alocuri si foarte stresant. Interesant este ca majoritatea sunt multumite de rezultat si astfel, in medie, pastreaza masina pentru o perioada mai lunga decat o fac barbatii.Descopera mai jos ce face si la ce se uita o femeie atunci cand este in cautarea unei masini:Barbatii prefera sa viziteze o reprezentanta, sa stea de vorba cu consultantul de vanzari, sa vada masina, eventual chiar si sa o conduca inainte de cumparare. Femeile, in schimb, au tendinta de a face mult research inainte de acest pas, iar acest lucru se intampla pentru ca majoritatea inca nu se simt comfortabil intr-o reprezentanta auto. Astfel, doamnele se bazeaza pe surse online, precum recenzii, forumuri, retele sociale, dar si pe recomandari personale, si nu se intereseaza doar de masina propriu-zisa, ci si de reprezentanta auto care o vinde, pentru ca vor sa se asigure ca au o experienta buna atat in procesul de vanzare, cat si cu servicile post vanzare de intretinere si reparatie de masina.Femeile au un stil diferit de cumparare, dar si de comunicare, in general. Iau in serios procesul, se implica emotional si se gandesc la toate detaliile. De aceea, au nevoie de o persoana care sa le inteleaga si sa le ajute in acest proces.Realitatea este ca unele femei nu se simt respectate de vanzatorii de sex masculin; acestia au tendinta de a vorbi altfel cu femeile, nu dau la fel de multe detalii si nu sunt la fel de convingatori pentru ca presupun ca ele nu stiu la fel de multe despre masini sau le intereseaza doar culoarea.Un consultant de vanzari auto va trebui sa fie atent in timpul discutiei cu o femeie. Trebuie sa o priveasca in ochi (femeile interpreteaza lipsa contactului vizual ca lipsa de respect si ca un semnal de neincredere), sa o asculte activ, sa o intrebe ce isi doreste de la o masina si sa ii ofere toate detaliile de care are nevoie aceasta pentru a se hotara.Femeile sunt firi practice si rationale; nu sunt usor impresionate de model sau de o experienta de conducere aparte (asa cum viseaza barbatii, de exemplu, la Ferrari sau Aston Martin). Ele se uita la pret: au nevoie de o masina buna, dar la un pret convenabil, deci vor da mai putin bani pe o masina decat ar da un barbat. Vor un raport bun calitate-pret, si calculeaza atent cat vor cheltui pe masina, nu doar cat costa aceasta la momentul cumpararii, ci si cat vor da pe intretinerea masinii lunar sau anual (service, consum, asigurari, etc).Dupa bariera pretului, al doilea detaliu important pentru o femeie atunci cand cumpara o masina este siguranta. Degeaba arata frumos, daca nu se poate simti in siguranta in masina, de aceea ea nu va face compromisuri cand vine vorba de acest subiect si este dispusa sa plateasca mai mult pentru astfel de elemente. Un studiu recent arata faptul ca 4 din 5 cele mai importante puncte in cumpararea unei masini sunt legate de acest subiect: vizibilitate frontala, de spate, oglinzi exterioare si airbaguri laterale.In plus, va avea nevoie de garantie si de asigurari (RCA, CASCO), pentru situatii neprevazute precum accident, piese auto stricate, si altele.Este simplu: femeile vor masini practice si versatile. Au nevoie de un autoturism de dimensiune mica sau medie- genul de masina compacta, pentru oras, care sa se parcheze usor, mai ales pe strazile din Bucuresti, unde o clipa de neatentie a unui alt sofer iti provoaca nervi cu carul si te poate duce in cautarea unor piese auto prin tot orasul.Un studiu recent din Canada arata faptul cu top 5 masini cumparate de femei este format din modele mici si medii ca dimensiuni: Nissan Juke, Volkswagen Beetle, Toyota Yaris, Honda Fit si Nissan Micra.Surprinzator, pentru multe femei, unul dintre cele mai importante aspecte la care se uita este interiorul unei masini. Cei de la Frost & Sullivan au descoperit ca majoritatea femeilor sunt nesatisfacute de designul interior al unei masini, si anume de gradul de uzabilitate al cabinei. Scaunele trebuie sa aiba o piele buna sau un alt material de calitate. Masina trebuie sa contina spatii de depozitare (pentru bautura, pentru acte, poate chiar pentru geanta?). Este necesar sa ofere optiuni de reglare a scaunelor, a volanului si a pedalelor si o vizibilitate clara din toate unghiurile. Avand in vedere cat timp petrecem in trafic, ni se pare si normal ca masina sa ne ofere un comfort maxim.Procesul de cumparare este doar o mica parte din toata experienta cu o masina; relatia de durata se construieste cu dealership-ul si cu managerii de service. In acest caz este nevoie de un om care sa iti poata explica ce s-a stricat, de ce piese auto ai nevoie, cat costa si ce trebuie sa faci pentru a rezolva problema. Sau daca este doar o revizie si masina merge perfect.1. Pret: Inainte de a te gandi ce masina vrei sa iti cumperi, trebuie sa stabilesti care va fi bugetul. Poate vei avea nevoie de un imprumut sau poate vei vrea sa o cumperi in leasing, deci trebuie sa iti calculezi cam cati bani iti permiti sa dai pe o rata lunar. Nu iti ingreuna situatia financiara prin alegerea unei masini mai scumpe decat iti permiti, deci cel mai bine este sa ai deja un buget maxim in minte atunci cand incepi documentarea. In plus, nu te teme sa negociezi cu consultantul de vanzari la momentul potrivit, iti poate oferi reduceri sau adauga caracteristici/servicii extra in acelasi pret. 2. Caracteristici: Producatorii auto ofera o gama variata de caracteristici si imbunatatiri: unele iti vor face masina mai atractiva si altele o vor face mai sigura. In functie de cati bani esti dispusa sa investesti, alege un top 5 sau 10 de lucruri esentiale pe care masina ta trebuie sa le aiba si fii mereu cu ochii dupa ele, atat in etapa de research, cat si la vizita in showroom.3. Consum: Poti economisi multi bani daca iti cumperi o masina care consuma mai putin combustibil. Variantele diesel sau hibrid sunt optiunile cele mai economice pe termen lung, dar deobicei sunt mai scumpe ca cele cu petrol.4. Garantie: Masina ta noua nu va merge perfect intotdeauna; in cele din urma vei avea probleme mecanice; aici intervine calitatea garantiei pe care o vei avea. Toate autoturismele noi au garantii de fabrica si deobicei includ orice problema mecanica care poate rezulta din lucrul manual al producatorului.5. Siguranta: Unul dintre cele mai importante lucruri la o masina este siguranta. Asigura-te ca are airbaguri si frane ABS, si verifica cu cei de la reprezentanta ca ai toate caracteristicile necesare pentru a conduce in siguranta.6. Recenzii si recomandari: Iti sugeram sa te consulti cu mai multe persoane inainte de a cumpara o masina. Prietenii tai conducatori, parintii, iubitul sau sotul, toti iti pot da sfaturi valoroase sau te pot indeparta de o varianta nu tocmai buna la care tu te gandeai. In plus, ai la dispozitie o multime de recenzii online care intra in detaliu, atat din punct de vedere tehnic, cat si ca experienta, iar astfel de know how este foarte valoros si te poate ajuta in luarea unei decizii.