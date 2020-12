Cum alegi cadourile ideale in functie de zodie

Sarbatorile de iarna se apropie si multe dintre noi au inceput deja sa faca listele de cadouri pentru cei dragi. Totusi, ce faci daca esti in pana de inspiratie? Nicio problema, astrele sunt aici sa iti dea o mana de ajutor! Iata cateva idei pentru a alege cadourile perfecte in functie de zodiile celor apropiati.Semn zodiacal de foc, Berbecul iubeste actiunea si va fi mai mult decat incantat de un cadou care sa ii permita sa experimenteze ceva nou si interesant. Un nou echipament de schi , un weekend intr-o statiune montana sau un abonament la o sala de sport ii va face pe Berbeci sa fie mai mult decat entuziasti.Desi sunt cunoscuti ca fiind cu picioarele pe pamant, Taurii sunt mari iubitori de obiecte de lux. Parfumurile, bijuteriile sau o cina rafinata reprezinta cadouri care, cu siguranta, vor fi pe gustul lor. De fapt, ii va face fericiti orice presupune un anumit nivel de hedonism.Gemenii adora sa invete lucruri noi, dar si sa calatoreasca. Ei sunt aventurierii zodiacului, dar cum in acest moment posibilitatile de a calatori sunt destul de limitate, ii poti surprinde cu o carte interesanta despre unul dintre locurile in care si-au dorit dintotdeauna sa ajunga.Acest semn zodiacal apreciaza foarte mult confortul si, cum in actualul context sanitar majoritatea dintre noi stam mai mult acasa, cel mai probabil atentia lor se indreapta spre atmosfera din propria locuinta. Asadar, o patura calduroasa sau un obiect decorativ interesant poate fi un cadou care sa faca fericit un Rac.Cadoul perfect de Craciun pentru Lei trebuie sa fie, cu siguranta, ceva flamboaiant. O sticla de sampanie scumpa, un parfum in editie limitata sau o bijuterie extravaganta ar putea fi pe gustul lor.Cunoscute pentru spiritul lor practic, Fecioarelor le place sa fie organizate. Asadar, o agenda eleganta sau cateva carnetele cu mesaje simpatice pe care sa le poata purta in geanta le va face fericite. De asemenea, poti alege pentru reprezentantii acestei zodii un set elegant de pixuri sau un portofel bine compartimentat.Elegante si sofisticate, Balantele vor aprecia un cadou cu stil. Pentru ele poti opta pentru albume de arta, postere interesante inramate frumos sau carti despre moda. Balantele adora tot ce sugereaza rafinament.Desi nu o arata foarte des, scorpionii sunt destul de sensibili. Din acest motiv, vor aprecia orice cadou pe care l-ai ales cu grija pentru ei, tinand cont de pasiunile lor personale, mai ales daca vine insotit de o felicitare in care le spui cat de mult ii pretuiesti.Sagetatorii sunt foarte concentrati pe cariera lor si pe imaginea de sine. Daca esti in cautarea unui cadou de Craciun pentru un apropiat Sagetator, atunci ia in considerare ceva practic. Un nou aparat de cafea sau un scaun de calitate pentru biroul lor de acasa ar putea sa-i faca foarte fericiti.Capricornul este unul dintre semnele traditionaliste ale zodiacului si apreciaza foarte mult obiectele fine si de calitate. Pentru ca le place foarte mult stilul clasic, alege pentru reprezentantii acestei zodii un obiect decorativ artistic, o bijuterie frumoasa sau o editie eleganta a cartii lor preferate.Visatori si joviali, Varsatorii vor aprecia cadourile practice, care ii ajuta sa isi dezvolte calitatile sau sa isi puna in valoare imaginea. Pentru doamne, o noua trusa de machiaj ar putea fi un cadou potrivit, in timp ce domnii din aceasta zodie ar putea aprecia o carte de dezvoltare personala.Desi pot parea extrovertiti, Pestii apreciaza foarte mult timpul pe care il petrec singuri. Asadar, cadourile potrivite pentru ei sunt cele care i-ar putea ajuta sa-si creeze o atmosfera placuta acasa: lumanari parfumate, ceaiuri rafinate sau ghivece cu plante.Sursa foto: Unsplash.com