Cum alegi masina potrivita

Masina este una dintre acele achizitii importante, o investitie de care te vei bucura mult timp si care este recomandat sa fie facuta cu atentie, luand in considerare mai multe aspecte. Fie ca te pregatesti sa cumperi o masina noua sau una la mana a doua, sunt o multime de detalii de care sa tii cont, de la numarul de kilometri si starea tapiteriei, pana la functiile cu care este dotata si eventualele reparatii, in cazul in care nu esti primul proprietar.Primul lucru la care trebuie sa te gandesti inainte de a cauta modele de masini, este bugetul pe care il ai pentru aceasta achizitie. Chiar daca optezi pentru o masina second-hand, este important sa alegi cel mai bun raport calitate-pret, pentru a te asigura ca nu va fi nevoie sa investesti suplimentar in reparatii si dotari.Inainte de a alege modelul de masina pe care sa il achizitionezi, gandeste-te la nevoile tale, daca intentionezi sa folosesti masina pe termen lung si daca ai o familie numeroasa, sau iti trebuie o masina mai mica, pentru oras. In cazul in care ai nevoie de o masina doar pentru a circula prin oras, cea mai buna alegere este un model mic, cu care sa te deplasezi usor si sa poti parca chiar si in spatiile foarte inguste sau mai greu accesibile. Daca una dintre pasiunile tale sunt calatoriile, vei avea nevoie de o masina mare, pentru a avea suficient loc pentru bagaje si pentru a sta relaxat. Unele dintre cele mai potrivite masini care indeplinesc criteriile necesare pentru oras si pentru calatorii mai lungi este Nissan , un brand care creeaza modele adaptate pentru orice tip de drum.Este esential sa stii dinainte cat timp vei dori sa tii masina, pentru a evita pe cat posibil devalorizarea acesteia. Daca intentionezi sa o pastrezi pentru o perioada de timp scurta, ideal este sa alegi o masina second-hand cu rulaj mic si o vechime maxima de 5-6 ani.Daca ai un buget limitat si nu intentionezi sa pastrezi si sa folosesti masina pentru o perioada lunga de timp, alege o masina la mana a doua. Un alt motiv pentru aceasta alegere este ca masinile noi isi pierd valoarea rapid, asa ca atunci cand vei decide sa o vinzi, nu vei mai obtine pretul de achizitie.Principalul avantaj al unei masini noi este garantia. Unele masini au garantie de 3 ani, iar anumite modele ajung pana la 6-7 ani, timp in care nu vei avea nicio grija si nu vei plati costuri suplimentare, pentru ca acestea vor fi suportate de catre producator.Un alt aspect care merita mentionat este intretinerea. Anumite masini sunt mai ieftine de cumparat, dar intretinerea lor este destul de scumpa. Chiar daca 2 modele de masini au aproximativ acelasi pret, una dintre acestea se poate deprecia mai rapid si costul reparatiilor va fi mult mai mare.Daca in majoritatea timpului circuli singur sau cu un singur pasager, ai o libertate mai mare de alegere si poti opta chiar pentru un model coupe, cabrio sau hatchback. Pentru mai multi pasageri sau daca parcurgi frecvent distante lungi, pentru care ai nevoie de mai multe bagaje, poti alege un model suv sau break, in care vei avea suficient spatiu pentru nevoile tale.Din punctul de vedere al regimului de functionare si al rolului pe care trebuie sa il indeplineasca, exista diferente clare intre cele doua tipuri de motorizari, care se adreseaza unor categorii diferite de consumatori.Daca ai de ales intre un motor pe benzina si unul pe motorina, gandeste-te unde vei merge cel mai des cu masina. Pentru a circula in oras, cel mai potrivit este cel pe benzina; pornirile si opririle dese nu vor afecta foarte mult motorul. Iar in cazul in care ai nevoie de o masina pentru drumuri mai lungi, in afara orasului, consumul unui motor diesel este considerabil mai mic. In cazul in care ai nevoie de un model de clasa mica sau un crossover pentru cumparaturi ocazionale sau transportul unor bagaje mai mici, un motor pe benzina este alegerea ideala. O astfel de masina este accesibila, iar consumul de carburant este rezonabil.In cazul in care ai nevoie de o masina mai compacta de familie, pentru naveta zilnica sau vacante mai lungi, alege o masina diesel. Costul mai mare de achizitie va fi contrabalansat de consumul eficient si un rulaj anual mare.Masinile noi au motorizari mai moderne, cu consum semnificativ mai mic si nivel redus de poluare. Insa, cu aproximativ aceeasi suma de bani poti achizitiona o masina mai veche, cu un motor mult mai puternic. Cand alegi o masina, nu te grabi, ia in considerare toate avantajele si dezavantajele modelelor care se incadreaza in bugetul tau. Ia in considerare consumul mediu in oras si in afara acestuia, taxele pe care trebuie sa le platesti si puterea motorului, care trebuie sa se adapteze nevoilor tale.De asemenea, tine cont de reparatiile uzuale ale tuturor tipurilor de motoare, mai ales daca optezi pentru o masina la mana a doua, citeste pe site-urile producatorilor si forumuri despre costurile de intretinere si daca exista defectiuni frecvente ale unui anumit model.