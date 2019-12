Cum faci friptura perfecta. Sfaturi practice pentru gospodine

Cum din meniurile de sarbatori nu lipsesc fripturile, iata 4 sfaturi practice care va vor fi de ajutor in pregatirea fripturii perfecte.Friptura de la restaurant iese buna pentru ca folosesc tehnica sear-rosting, parjolire si coacere, cheia succesului fiind temperaturile ridicate, dar pentru un timp foarte scurt. Orice fel de carnepoate fi gatita prin aceasta metoda, singurul dezavantaj este ca nu poti pleca nici o secunda de langa aragaz. Cum spuneam, temperaturile inalte sunt esentiale. Asadar, primul pas e sa incinzicuptorul la temperatura maxima. Bine ar fi sa aprinzi focul inainte sa te apuci de treaba.Taie carnea in bucati groase de 5-6-7 centrimetri si sterge-o foarte bine cu hartie de bucatarie sau cu un prosop curat. O carne umeda nu va face o crusta aurie frumoasa. Condimenteaza feliilecu piper, cimbru, paprika etc., dar NU pune sare – sarea va extrage umiditate din carne, iar munca de uscare va fi in van.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.