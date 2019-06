Cum iti poate usura viata un ceas inteligent

Ceasurile inteligente nu mai reprezinta o raritate in ziua de azi, fiind acele dispozitive care vin in completarea functiilor aduse de smartphone. Impreuna, cele doua gadgeturi iti vor putea usura viata in nenumarate moduri. Putem enumera multiple motive pentru care merita sa alegi un smartwatch, iar impreuna le vom descoperi pe cele mai importante.Daca esti interesata sa arati bine, dar si sa te bucuri de toate functiile aduse de un ceas inteligent, poti alege un smartwatch dama modern, care dispune de aspectul unui ceas obisnuit si poate sa reprezinte accesoriul perfect care sa completeze orice tinuta. Unele modele sunt ideale tinutelor sport, dar se gasesc variante si pentru outfituri elegante.Pe langa partea estetica, unpoate schimba modul in care calatoresti, pentru ca de acum este mai comod ca niciodata sa vizitezi locuri noi. Iti alegi destinatia pe GPS-ul incorporat, iar acesta te va ghida prin vibratii la incheietura mainii, ocazie cu care nu mai esti nevoita sa verifici periodic telefonul pentru a urmari itinerariul pe care trebuie sa il parcurgi.In acelasi timp, ceasurile inteligente aduc posibilitatea de a fi mereu conectata. Este atat de simplu sa preiei sau sa initiezi apeluri direct de la incheietura mainii, dar si sa fii la curent cu tot ce este nou pe retelele de socializare. Nu mai ratezi nici o notificare de acum inainte si urmaresti activitatea prietenilor tai.Daca esti la volan, bineinteles, nu ai voie sa folosesti telefonul, motiv pentru care un smartwatch este numai bun in conditiile in care acesta dispune de microfoane si difuzoare incorporate, astfel incat sa poti purta conversatii in cele mai bune conditii.Sportul este o parte importanta din viata oricarei femei care isi doreste sa fie in forma in permanenta, iar un ceas inteligent este numai bun in acest sens intrucat aduce multe functii utile. De exemplu, se pot monitoriza performantele, indiferent de sportul practicat, tenis, handbal, volei, fitness sau atletism, iar pe aceasta cale sunt aduse imbunatatirile necesare. Nu trebuie omise nici functii precum termometrul corporal, pedometru, masurararea batailor pe minut, cronometrul sau barometrul.Ceasurile inteligente sunt si rezistente la apa, ceea ce presupune ca acestea vor putea fi folosite chiar si in cele mai dificile momente. Poate iti doresti sa alergi pe stadion chiar daca ploua, astfel ca nu trebuie sa iti faci griji daca ceasul va fi expus la apa. Mai mult, vei avea parte de confort intrucat in timpul activitatilor sportive nu trebuie sa te deranjeze telefonul in buzunar, iar toate functiile importante le ai direct la incheietura mainii. Totodata, poti sa mergi la piscina, sa te balacesti si sa te bucuri de apa, dar si sa ramai conectata la viata sociala in acelasi timp, totul cu ajutorul unui smartwatch.Cele mai noi modele de ceasuri inteligente sunt dotate cu baterii de lunga durata, ceea ce presupune ca aduc o buna autonomie, astfel ca nici un utilizator sa nu fie nevoit sa incarce dispozitivele in fiecare zi, indiferent de intensitatea cu care folosesc dispozitivele.Cu siguranta, te vei gandi ce se intampla atunci cand ratacesti ceasul, insa aceasta este o problema inexistenta pentru ca un smartwatch dispune de functia antifurt. Aceasta este foarte simpla si presupune ca atunci cand ai telefonul conectat la ceas si intervine o distanta mai mare de cativa metri se va emite automat o alarma. Asadar, ai garantia ca nici nu il pierzi si ca nici nu va putea fi furat.