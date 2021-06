Cum iti poti coase singura o ie?

Adesea imi zboara gandul la viata la tara. Ce poate fi mai frumos? Simplitatea si linistea de la sat, activitatile zilnice obositoare ale taranilor, horele si mai ales traditia, toate aceste lucruri s-au pastrat neschimbate de-a lungul a sute de ani, facandu-ne astazi un popor incarcat de obiceiuri, cu un port traditional distins si special.V-ati gandit vreodata sa va coaseti propria? Daca nu, acesta este momentul oportun. Vom invata astazi cum putem confectiona o ie, cum gasim materialele, de unde le cumparam, ce modele sa punem pe ie si, mai ales, din ce zone ale tarii provin fiecare dintre ele. Ar trebui sa ne facem un cadou inedit noua insene, acesta ramanand un cadou si pentru generatiile ce vor veni.Sa confectionezi o ie este un proiect minunat, dar si o adevarata provocare care necesita multa rabdare. La fel cum trebuie sa stii sa construiesti o casa, sa plantezi un copac, sa faci un cozonac, confectionarea unei ii este o experienta care cu siguranta trebuie traita.Nu este usor, insa o buna organizare iti va salva mult timp. Daca ai noroc sa te invete o bunica sau cineva cu experienta, pasii iti vor fi calauziti si vei ajunge mai usor de la o ie simpla, la una mai complexa, asa cum se purta odinioara.Sa spunem ca as vrea de maine sa ma apuc sa cos propria ie. Ce pasi trebuie sa urmez? De unde pot cumpara cele necesare?In primul rand trebuie sa iti alegi un model, fiindca fiecare zona in parte are cate ceva ce o diferentiaza de celelalte regiuni. Zona dicteaza si tipul de panza care trebuie folosit, dar si materialele pentru cusut ( ate, ace, paiete, margele, etc ). De cele mai multe ori, suntem nevoiti sa cumparam panza industriala, insa vestea buna este ca reapare razboiul de tesut. Avem nevoie de panza tesuta in casa. Cine nu are norocul sa fi mostenit asa ceva, poate spera la o panza de casa tesuta in zilele noastre.Ca si materiale necesare, raman sfinte: panza de bumbac, panza de in, arnica (bumbac mercerizat).In cazul in care doresti sa aduci iei tale accente de pretiozitate, exista materiale precum panglica metalica (tel), panglica de cupru suflata cu argint, paiete metalice etc., elemente ce sunt adesea prezente pe manecile iilor sau pe gulerul camasilor barbatesti din sudul tarii.Dupa achizitionarea pieselor necesare, urmatorul pas ar fi croiala, care cere un strop de curaj. Intotdeauna vor exista emotii in acest proces, chiar daca nu esti la prima ie. Cel mai important sfat pe care ti-l putem oferi este: masoara de 5 ori, taie o singura data!Inainte, femeile nu taiau panza, o sfasiau si ea se rupea drept, exact pe fir. In lipsa acelei panze de pe timpuri, poti scoate cu acul cateva fire pentru a mentine directia si taietura dreapta. Croiala iei de bazeaza pe niste dimensiuni standard pe care o avea panza tesuta la razboi, si anume 45 cm. Aceasta fasie de 45 cm, femeile foloseau 2 fasii pentru a-si acoperi mainile, si 3 fasii pentru a-si cuprinde corpul.Probabil te intrebi de ce tocmai 3 piese? Ei bine, pe timpuri, femeile croiau iile astfel incat sa li se potriveasca in orice fel de imprejurare. Bluzele trebuiau sa poata fi purtate la hora, la nunta sau chiar pe timpul unei sarcini de 9 luni. Pe de ala parte, camasa romaneasca este ampla, vaporoasa. Are o volumetrie indrazneata, fiind accentuata de braiele menite sa marcheze talia si silueta frumoasa feminina, atfel ca partea de sus a corpului are volum si se contureaza sublim cu o talie de viespe.Important este de retinut ca orice greseala se poate repara. Asa cum orice rand scris se poate sterge, asa, orice greseala de cusut se poate descoase si repara. In momentul in care ai terminat de croit, este important sa protejezi marginile cu tiv sau fuston pentru a nu se destrama. Pe ele se plaseaza ornamentele dorite, iar dupa terminarea broderiei, uneste toate partile intre ele cu cheite si la final, increteste camasa la baza gatului.Aceasta incretire se poate face in forma arhaica, cu un simplu snur (brezarau), sau cu un guleras brodat foarte fin (ciupag).Pentru persoanele care sunt la inceput si nu nimeresc firele cu usurita, exista panza topita mai plina, unde firele se pot numara mai usor. In momentul in care te vei obisnui cu acul si cu firele, poti trece la o panza mai deasa, care se aseaza frumos si se coase mai usor.Acele trebuie alese astfel incat sa iti fie cat mai comod. Cel mai important de stiut este ca, pentru a coase cu matase sau cu fir metalizat, trebuie sa folosesti un ac mai mare decat ai folosi in mod obisnuit, pentru ca el sa poata face loc prin panza unui fir ceva mai gros, care in cele din urma va preveni si destramarea materialului.Daca esti la inceput si iti doresti sa cosi o ie medie, este necesar sa lucrezi zilnic, sau macar o data la 2 zile, cate jumatate de ora, sau chiar o ora. Un model mediu ar avea undeva la 25.000 de puncte de lucru. Cu timpul, bineinteles ca iti vei intra in ritm, vei prinde curaj, vei stapani mai usor acul si ata si te vei misca mai repede. Confectionarea unei ii medii va dura aproximativ 5 luni, asta daca in fiecare zi ii vei acorda cateva minute de atentie.Unul din elementele prin care se diferentiaza o ie autentica de una artizanala este incretitura de la gat. Ia autentica este incretita fin, iar cea de artizanat este mult mai grosolana.Urmatoarea diferenta consta in raurii pe de ie. In cazul iei autentice, raurii trebuie se urce pana aproape de gat, nu pana la san, asa cum este cazul iilor artizanale. In momentul in care gasesti un rau central, care se opreste sub gura camasii, este de asemenea o greseala des intalnita pe iile artizanale.Totodata, daca vreodata observi ca elemente din altita se repeta pe rauri, este dovata ca aceea nu este o ie autentica.