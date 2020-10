Cum iti pregatesti masina pentru sezonul rece

Odata cu venirea sezonului rece, nu doar garderoba si casa au nevoie de pregatiri speciale, ci si masina. Pentru a evita problemele, mai ales in cursul iernii, cand poate iti va fi mai greu sa mergi cu ea la service, este mai bine sa faci o serie de verificari inainte ca vremea sa se raceasca foarte tare. Noi ti-am pregatit o lista cu cele mai importante aspecte de care trebuie sa tii cont.Chiar daca termometrele arata mai mult de 7 grade, temperatura sub care legea te obliga sa treci la cauciucurile de iarna, este recomandabil sa faci aceasta schimbare odata cu inceperea sezonului ploios. Producatorii de cauciucuri sustin ca anvelopele de iarna au aderenta mai buna pe carosabilul umed, ceea ce este, evident, foarte important in evitarea accidentelor cauzate de conditiile meteo nefavorabile.Verificarea si schimbarea frecventa a uleiului de masina este esentiala pentru mentinerea motorului intr-o stare de functionare cat mai buna. Daca ai uitat sa-ti verifici uleiul sau, pur si simplu, ai sarit peste aceasta etapa, asigura-te ca o vei face lunar in perioada sezonului rece. Iti poti schimba singura uleiul sau poti merge la un service, dar este important sa stii ce fel de ulei este potrivit pentru masina ta. Daca, de exemplu, ai un Ford , asigura-te ca optezi pentru un ulei cu vascozitate potrivita pentru modelul pe care il detii. De asemenea, atunci cand alegi uleiul trebuie sa mai ai in vedere daca este un produs sintetic sau nonsintetic, dar si kilometrajul masinii.Pentru ca ziua este mult mai scurta si pentru ca vremea este mult mai urata, pe timpul sezonului rece o sa mergi mai des cu farurile aprinse. Asadar, inainte sa vina iarna, asigura-te ca farurile tale sunt intr-o stare perfecta de functionare si ca toate becurile sunt in regula. De asemenea, este indicat sa ai in masina si cate un bec de rezerva pentru fiecare tip de far.Daca ajungi cu masina la service, nu ezita sa ii spui mecanicului sa verifice si starea curelei de transmisie. De exemplu, daca centura de transmisie se rupe in timp ce conduci, acest lucru poate cauza defectarea multor sisteme ale masinii. Unul dintre cele mai frecvente semnale care te avertizeaza ca e posibil sa ai probleme din cauza curelei de transmisie este ticaitul care pare sa vina de la motor. Daca ai observat acest sunet, trebuie neaparat sa mergi cu masina la service, deoarece risti sa ajungi in situatia in care motorul nu mai porneste.Daca nu schimbi filtrul de aer la timp, particulele de murdarie pot patrunde in motor, ceea ce ii poate reduce eficienta. Daca in ultimul an nu ti-ai schimbat filtrul de aer, a venit momentul sa o faci. Cu siguranta nu vei vrea sa ai probleme cu motorul masinii, mai ales in timpul iernii.Si placutele de frana ale masinii tale au nevoie sa fie verificate in mod regulat. Daca in timp ce conduci, observi un zgomot ciudat al franei sau vezi ca pedala are o vibratie neobisnuita, mergi neaparat cu masina la un service.Daca stergatoarele tale nu functioneaza la fel de bine ca inainte, nu amana prea mult pana sa faci ceva in acest sens. Lamele deteriorate sau uzate ale stergatoarelor pot reduce vizibilitatea in timpul unei ploi abundente sau atunci cand ninge. Verifica atent starea stergatoarelor tale si daca nu esti multumita, nu ezita sa le schimbi cu altele noi.Sursa foto: Unsplash.com