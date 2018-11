Cum modifici pe Whatsapp ora ultimei conectari online

Exista mai multe semne care iti pot arata ca o persoana te-a blocat pe Whatsapp. Astfel, cand cineva nu mai vrea sa intre in contact cu tine nu ii vei mai putea ultima conectare (in timp ce altii o vad), nu iti va mai aparea imaginea pe care o are setata la profil, iar mesajele pe care i le trimiti nu sunt livrate.Daca nu doresti ca alte persoane straine, in afara de contactele pe care le ai in telefonul tau, sa iti viziteze profilul de Whatsapp, atunci trebuie sa faci cateva setari de confidentialitate. Acolo vei putea bifa optiunea ca doar persoanele care se afla in agenda telefonica sa iti poate vedea profilul si statusul tau.Daca doresti sa nu ti afiseze ultima conectare in Whatsapp, exista un truc util prin care poti modifica ora. Descarca aplicatia Whatsapp Online False, care iti va permite sa editezi ora ultimei conectari online.Daca nu doreste ca o persoana sa vada ca i-ai citit mesajul, poti recurge tot la un truc simplu. Pune telefonul pe modul avion si dezactiveaza Wi-Fi-ul. Astfel, vei putea citi toate mesajele primite, fara ca interlocutorul sa observe asta.