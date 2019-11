Cum poti sta pe WhatsApp fara sa fii vazut online. Cum activezi modul invizibil

Se estimează că WhatsApp are peste 1.300.000 de milioane de utilizatori activi pe lună, ceea ce o face, fără îndoială, cea mai populară aplicație de mesagerie instantanee din lume. În doar o zi sunt trimise peste 50 de miliarde de mesaje și 4.500 de milioane de fotografii.Ca sa utilizezi aplicatia WhatsApp în mod invizibil, pur și simplu trebuie sa urmezi acești pași atât pe dispozitivele sistemului de operare Android cât și pentru iOS (iPhone):1. ntra în aplicația WhatsApp2. Intra in optiunea Chats, in cazul dispozitivelor cu sistem iOS se regasteste in parte de jos a contactelor cu care te conversezi in zona favorita, la apeluri, contacte, discutii si configuratii si selecteaz-o pe ultima.3. Acum intra in fereastra Cont, o vei distinge prin iconota cu cheie4. Selecteaza optiunea Confidentialitate si apoi optiunea Stare5. Selecteaza apoi contactele care vrei sa isi vada starea de conexiune: vei putea alege intre toti sau poti face o selectie personala sau niciun contact.