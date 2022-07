Cum sa alegi masina de oras ideala: 3 sfaturi utile

Condusul in oras a devenit o adevarata provocare, chiar si pentru soferii cu experienta. Asemenea unui circuit de raliu, esti nevoit zilnic sa-ti croiesti drum prin aglomeratie, pentru a putea ajunge, in timp util, la destinatie.Intrucat numarul participantilor la trafic s-a marit considerabil in ultima perioada, nevoia de adaptabilitate la noile conditii a crescut. Prin urmare, alegerea unei masini special concepute pentru oras a devenit vitala.In esenta, un autoturism urban va economisi timp si bani prin prisma consumului redus de combustibil, a dimensiunii reduse, ce iti permite sa parchezi masina mai rapid, si a usurintei de incadrare pe strazile secundare sau inguste.O masina de oras reprezinta o investitie care se va amortiza odata cu trecerea timpului, asadar este indicat sa iei in considerare toate aspectele inainte de a lua decizia finala. Astfel, am pus la punct o serie de sfaturi utile dupa care te poti ghida in alegerea autoturismului potrivit nevoilor si preferintelor tale.Indiferent de tipul motorizarii (motorina sau benzina), consumul de carburant reprezinta unul dintre principalele aspecte de care trebuie sa tii cont inainte de achizitionarea unei masini. In fond, valoarea combustibilului este o cheltuiala constanta, pe care fiecare proprietar este nevoit sa o suporte lunar.Agomeratia a devenit un element constat al traficului urban. Prin urmare, o masina de oras, precum modelul Fiat Bravo , se descurca exemplar la acest capitol. Cu un consum mixt de 6l/ 100 km, te vei deplasa fara griji la serviciu, la cumparaturi sau la intalnirile cu prietenii.Daca locuiesti intr-un oras unde regulile de circulatie sunt, mai degraba, ignorate, nu aplicate, dotarile de siguranta in cazul unei masini urbane sunt o necesitate. Pe langa faptul ca atentia trebuie mentinuta in fiecare secunda de mers, esti nevoit sa anticipezi inclusiv actiunile celorlalti participanti la trafic.Pentru ca intotdeauna este in avantajul tau sa fii pregatit in fata situatiilor din trafic, asigura-te ca autoturismul detine sisteme de siguranta performante, care te vor ajuta in cazul unui eventual accident.Pe langa sistemele de siguranta pasive, precum centura de siguranta, airbaguri sau tetiere, tehnologiile utile pentru o masina de oras sunt:- ABS — asistenta la franare, o functie obligatorie pentru toate masinile fabricate incepand din anul 2011;- ESP — sistem de control al stabilitatii, ajuta la redresarea vehiculului, atunci cand isi pierde aderenta pe drum;- ACC — sistem adaptiv de navigatie, calculeaza si pastreaza distanta optima fata de masina din fata.Masina de oras ideala trebuie sa includa specificatii performante intr-o caroserie compacta. Cu alte cuvinte, o buna manevrabilitate a masinii iti va permite sa conduci cu usurinta, indiferent de nivelul traficului.Mai mult, un autovehicul conceput pentru mediul urban iti va creste sansele de a gasi, mai repede, un loc de parcare vacant. In plus, datorita designului compact si ergonomic, te vei strecura inclusiv pe anumite portiuni de drum inguste sau greu accesibile.Sursa foto: Shutterstock