Cum sa alegi un dar util de casa noua pentru prietenii tai

Daca prietenii tai tocmai si-au achizitionat un apartament si nu stii ce sa le iei cadou de casa noua, e important, in primul rand, sa nu te hazardezi sa le cumperi obiecte cu insemnatate religioasa, mai ales daca proprietarii nu sunt prea apropiati de cele sfinte. Tot asa, chiar daca esti tentata sa le iei un animal de companie, ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte de a face acest pas. Cel mai probabil tu esti cea care isi doreste un patruped sau efectiv iti permiti sa aproximezi nevoile celorlalti, chiar daca exista o probabilitate destul de mare sa gresesti. Chiar si daca nu e vorba de o pisica sau un catelus, ci de o veverita siberiana, un hamster sau o pereche de perusi, orice fiinta implica multa responsabilitate, iar daca destinatarii acestui cadou inedit nu sunt pregatiti pentru un colocatar, atunci alegerea ta este una cat se poate de neinspirata.Pentru a evita un scenariu indezirabil, cel in care prietenii sa fie neplacut surprinsi de un dar, in acest articol venim cu cateva idei de cadouri inspirate pentru un nou camin.Daca nu stiai, aceasta traditie este una respectata si implementata inca din timpurile medievale. „Housewarming” reprezenta de fapt modul clasic de a incalzi o casa noua, inainte de aparitia incalzirii centralizate. Atunci cand o tanara familie se muta la casa ei, fiecarui invitat ii revenea datoria de a aduce lemne pentru foc, lemnul fiind totodata cadoul pentru casa noua. In afara de functia principala, acela de a incalzi locuinta, acest obicei avea si rol ezoteric, de a alunga spiritele rele si de a crea atmosfera protectoare si primitoare. In acele timpuri, casele nelocuite erau considerate ca fiind bantuite de spiritele rele si tocmai de aceea era nevoie de acest proces cathartic.Cel mai probabil nu te vei incumeta sa cumperi aparate electrocasnice de mari dimensiuni, cum ar fi un aragaz, un frigider sau o masina de spalat, insa cu siguranta o idee de cadou inspirata in acest context este achizitionarea de electrocasnice mici , cum ar fi un storcator de fructe, un cuptor cu microunde, o masina de facut paine, un grill electric sau un aspirator.E drept, parintii nostri obisnuiau sa ofere astfel de cadouri, insa acestea nu s-au demodat in timp si sunt la fel de utile si de binevenite intr-un nou camin, mai ales daca proprietarii nu au avut parte de ajutor financiar si tot ceea ce tine de casa le-a revenit lor de cumparat. Ar fi de preferat sa te interesezi daca dormitorul lor este proiectat intr-un stil anume si sa cauti acel element care sa intregeasca ansamblul.Daca proprietarii adora sa imortalizeze momente importante din viata lor in fotografii, ii poti surprinde cu un cadou adecvat de casa noua, care sa-i ajute sa creeze propria galeria foto virtuala, pe care o pot expune apoi in orice loc al casei. Ai posibilitatea de a alege o rama foto digitala cu un ecran mai mare, pentru ca pozele sa fie cat mai vizibile. Pentru ca surpriza sa fie maxima, poti sa le propui instantanee de la petrecerea de inaugurare.Sursa foto: unsplash.com