Cum sa atragi banii cu ajutorul orezului

Expertii in ezoterism spun ca orezul reuneste energia feminina a pamantului cu a soarelui. In Asia, spiritele acestui ingredient sunt onorate ca zeitati sau entitati feminine si din cele mai vechi timpuri sunt folosite ca semn al prosperitatii, protectiei, sugurantei si norocului.În lumea ezoterică, orezul este folosit în ritualuri, iar aceste cereale sunt simbolul abundenței, averii și nemuririi.- Conform culturii orientale, orezul va atrage mereu noroc, deoarece simbolizează și fertilitatea. Acesta este motivul pentru care, la sfârșitul ceremoniei de căsătorie, boabele de orez sunt aruncate catre miri, pentru a le dori bine în unirea lor.- În locuri precum Malaezia, atunci când bărbații au mers la război, femeile au lăsat orez după recoltă, pentru ca bărbații sa nu duca lipsa de mâncare- Orezul servește și ca protecție. Există o superstiție asiatică care spune ca există niște spirite rele care vor să fure fericirea din casă. De aceea, foarte multe familii au in locuinta un borcan cu orez alb, care il asaza langa usa casei.- Este, de asemenea, un canal excelent de energie bună pentru a efectua ritualuri. Daca vrei sa ai spor la munca, este bine sa tii un recipient mic cu orez pe birou, pentru a atrage energiile pozitive.- Poti pune orez in pungulite mici pe care sa le tii in portofel- Pentru a pastra norocul in casa poti pune orez in doua sticle, care sa stea mereu la lumina. Acestea vor aduce abudenta si bunastare. Este bine sa tii departe de musafiri aceste recipiente pentru nu-ti fura energia.