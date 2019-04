Cum sa devii o persoana mai atractiva in doar doua secunde. Oamenii de stiinta au dezvaluit trucul

Cercetatorii au studiat in cadrul cercetarii felul in care expresiile fetei noastre si dorinta persoanelor cu care intram in contact in a avea si pe viitor un nou contact cu noi.In cadrul studiului au fost folosite fotografii pentru a observa nivelul de atractie pe care il au anumite persoane cand vad mai multe stari de spirit ale altor persoane. Oamenii de stiinta au observat ca femeile care au fost mai zambitoare si au afisat o stare de spirit buna au obtinut un punctaj maxim, iar persoanele chestionate au declarat ca si-ar dori sa aiba mai multe interactiuni cu acestea decat cu niste femei care afiseaza o atitudine serioasa.Specialistii spun ca zambetul este secretul relationarii cu ceilalti. In plus, barbatii sunt atrasi de femeile care zambesc mereu si isi doresc un contact mai apropiat cu acestea. Cercetatorul Nicolas Guéguen chiar a facut un experiment in acest sens si a rugat o femeie sa intre intr-un bar si sa aiba contact vizual cu diferiti reprezentanti masculini. Ea a zambit catre unii, iar cu altii a afisat o atitudine serioasa. Bineinteles, cel mai mare succes l-a avut cand a fost zambitoare.Cercetarea a aratat ca zambetul are o putere uriasa nu numai in relatiile amoroase, dar ajuta si la ruperea barierei in relationarea cu alte persoane.