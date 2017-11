Cum sa faci cea mai frageda friptura, de ti se topeste in gura

Insa nu si daca pui in practica sfatul urmator:Una dintre metodele prin care poti face friptura mai frageda a fost prezentata de o cercetarare realizata la Kansas City University, cercetare citata de healthylivingmen.com. Si aceasta este mai simpla decat ai fi crezut: este vorba despre congelare.Potrivit studiului, in urma congelarii fibrele musculare se umfla si se crapa, ceea ce sporeste fragezimea carnii, dupa cum sustine autorul cercetarii, si anume omul de stiinta John Unruh. Oamenii de stiinta, care au tinut carnea la congelator timp de doua saptamani, dupa care alte 24 de ore in frigider, au testat nu numai carne de porc, ci si carne de vita.De asemenea, pentru reusita fripturii, este bine sa nu pui carnea diect din frigider la cuptor, ci sa o scoti si sa o mai lasi un sfert de ora pe o farfurie. Este un truc care permite proteinei reci sa se obisnuiasca cu temperatura camerei, scazand astfel riscul ca friptura sa se innegreasca la exterior, dar si de a se face uscata, iar interiorul carnii sa nu fie suficient preparat. Dupa ce au trecut cele 15 minute este important sa usuci bucata de carne cu un prosop de hartie.Dupa ce scoti friptura de la cuptor, ideal este sa ii dai un ragaz de cinci minute inainte sa incepi sa o savurezi, pentru ca astfel sucul continut de frptura are timp sa “se aseze” si nu se va mai scurge in farfurie. Astfel, te poti bucura de intreaga savoare a fripturii. O friptura se poate servi cu o garnitura precum salata de legume, legume la cuptor, cartofi copti, cartofi prajiti, piure de cartofi. Pentru friptura de porc poti sa prepari si un sos din vin rosu, pentru un gust cu totul si cu totul deosebit.