Cum sa fierbi ouale de Paste ca sa nu se sparga. Ce trebuie sa pui in apa

In primul rand, ouale trebuie fierte cu grija pentrz ca coaja lor sa nu se crape sau sa nu se sparga. Pentru a preveni aceasta problema, mai intai trebuie sa stii ca ouale nu trebuie fierte imediat ce le-ai scos din frigider. Acestea trebuie lasate sa ajunga la temperatura camerei, iar apoi pot fi fierte. Oala in care fierbi ouale trebuie si ea aleasa cu atentie. Ouale trebuie asezate in asa fel incat sa acopere in intregime fundul oalei.În acest fel, când apa va începe să fiarbă, nu vor avea spaţiu să se mişte şi să se ciocnească între ele.De asemenea, pentru ca ouăle să nu se crape, ele trebuie aduse la temperatura camerei şi abia apoi puse la fiert în apă rece.Un alt truc pe care îl folosesc multe gospodine: toarnă în apă o linguriţă de oţet sau una de sare. Oţetul şi sărea le vor întări coajă.