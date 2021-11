Cum sa fii un sofer mai precaut iarna? Sfaturi utile pentru calatorii sigure

Faptul că iarna vine la pachet cu numeroase schimbări în natură, nu ar trebui să mai vină ca o noutate pentru absolut nimeni. Cu toate acestea însă, nu sunt deloc rare situațiile în care anumiți șoferi sunt luați prin surprindere de zăpadă sau de carosabilul care adesea devine alunecos și implicit periculos. Pregătirea corespunzătoare a mașinii pentru capriciile iernii este un proces căruia conducătorii auto ar trebui să îi acorde atenție chiar înainte ca iarna să își arate adevărata față. A fi responsabil în trafic este un aspect ce merge mult mai departe de adoptarea unui stil de condus potrivit, fapt pentru care în ecuație pot fi introduse și aspectele ce țin de buna pregătire a mașinii pentru iarnă.Zăpada de pe carosabil, temperaturile scăzute sau poleiul sunt lucruri ce alcătuiesc de cele mai multe ori un tablou autentic de iarnă, unul pe care șoferii nu îl apreciază în mod deosebit. De ce? Pentru că acestea reprezintă în fond provocările iernii pentru orice conducător auto, oricât de multă experiență ar avea. În cele ce urmează, am pregătit pentru tine câteva sfaturi ce te pot ajuta să devii un șofer mult mai responsabil în sezonul rece.Orice șofer este conștient de faptul că multe dintre problemele existente ale unei mașini, se pot amplifica și mai mult în condiții de iarnă. Bateria mașinii spre exemplu are nevoie de un plus de atenție din partea conducătorilor auto în această perioadă. Astfel, dacă bateria dă semne de epuizare sau mașina pornește greu, probabil că este momentul să investești înastfel încât să poți începe așa cum se cuvine sezonul rece. O inspecție tehnică realizată la început de iarnă poate scoate cu ușurință la iveală probleme de care nu știai și care trebuie abordate de îndată.Evită cu orice preț să circuli cu mașina, în special pe distanțe lungi, dacă ai identificat anumite componente ale acesteia, ce prezintă semne vizibile de uzură. Astfel, pentru a te scuti de orice fel de neplăceri cauzate de eventuale defecțiuni la nivelul componentelor, îți recomandăm să le înlocuiești pe cele care nu mai funcționează în parametri optimi. Astăzi este mai simplu ca oricând să găsești rulmențiplăcuțe de frână,sau orice alte componente, încât nu merită să îți asumi niciun fel de risc.Anvelopele de iarnă sunt de foarte multe ori privite de către șoferi ca vedetele sezonului rece, acest lucru nefiind deloc departe de realitate. Pneurile reprezintă unica suprafață de contact a mașinii cu solul, astfel că o calitate redusă a acestora, va afecta atât performantele de condus, cât și gradul de siguranță oferit de mașină. Spre deosebire de anvelopele de vară, cele de iarnă sunt concepute dintr-un cauciuc special, ce poate rezista cu brio la temperaturi scăzute dar care are totodată și capacitatea de a preîntâmpina derapajul.Nu în ultimul rând, adaptarea stilului de condus reprezintă de asemenea un lucru ce te poate ajuta să devii un șofer mult mai responsabil pe șosele, indiferent de sezon. Dat fiind faptul că în timpul iernii vorbim despre un carosabil umed aproape mereu, este esențial ca viteza să fie adaptată, manevrele să fie realizate cu prudență, iar distanța între autovehicule să fie cât mai bine păstrată.