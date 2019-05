Cum sa organizezi cea mai tare petrecere a verii

Orice parinte stie ca, odata cu varsta, petrecerile pentru copii devin tot mai greu de organizat. Copiii sunt conectati la tendinte, stiu ce se poarta si ce nu, iar petrecerile nu fac exceptie de la aceasta regula. Pentru a fi sigur ca nu dai gres vara aceasta, iata cateva idei usor de pus in practica, dar in acelasi timp spectaculoase pentru cei mici.Batman, Superman, dar si Hulk, Flash, Captain America si multe alte personaje facute celebre de filme de-a lungul anilor incanta copilaria oricarui copil. Poti transforma o petrecere intr-un succes cu toate ingredientele necesare: de la costume la ghirlande, coifuri si baloane care intregesc atmosfera petrecerii. Printre temele la fel de populare se numara si petrecerile cu Ninja, cele cu Indieni sau personaje LEGO, in timp ce fetele prefera sa fie protagoniste in Sirena Party, petreceri cu unicorni si flamingo sau inspirate din celebrul desen animat Ballerina.Am cautat sa adunam cat mai multe idei, care sa ofere petreceri memorabile pentru copii. De exemplu, parintii in general se feresc de LEGO pentru ca e ca si cum ar deschide Cutia Pandorei. Insa stim cat de iubite sunt filmele seriei, dar si piesele buclucase, asa ca LEGO nu putea lipsi din oferta noastra. Si pentru ca stim cat de putin timp au la dispozitie adultii pentru a oferi petrecerea perfecta copiilor, am adunat la un loc tot ce este necesar pentru un astfel de eveniment, de la costume la ghirlande, baloane, farfurii si tacamuri in tema aleasa, decoratiuni, accesorii pentru poze si tot felul de alte surprize, a declarat Virginia Petrescu, fondator al unui magazin online de costume si accesorii pentru petrecere.Dupa ce prima parte a anului 2019 a fost acaparata de flamingo si millenial pink, vara vine cu un suflu nou si mai ales cu idei spectaculoase de petrecere chiar si pentru adulti. O petrecere care sa-ti dea impresia ca esti la malul marii, desi de fapt esti in inima orasului este ce ai nevoie, Marina, Pool sau Yacht Party fiind printre cele mai apreciate tematici ale sezonului. Pentru cei care prefera o petrecere in stil clasic, Beer&Barbecue Party, Picnic Party sau Garden Party sunt solutiile care imbina functionalitatea cu designul minimalist, dar festiv. Good Vibes Only si Just Chill’In sunt in aceeasi masura teme in trend pentru petreceri, dar si mesajele cheie ale verii.Si adultii au o multime de motive de petrecere, mai mult decat atat, credem ca au nevoie de aceste momente de deconectare si relaxare, iar o petrecere tematica poate oferi acest lucru, fiind un pas in plus, un minim de efort cu efecte maxime. Pentru ca, in ciuda varstei, ne place sa ne intoarcem la vremea cand ne placea sa ne costumam. Astfel, dincolo de motivele clasice: petreceri aniversare, petrecerea burlacitelor, petrecerile copiilor, incurajam petrecerile pentru a sarbatori weekendul sau o promovare la job, pentru a sarbatori inceputul vacantei sau o reusita personala, a mai precizat Virginia Petrescu.