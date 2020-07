Cum sa prepari un pranz la gratar ca un profesionist

Acum ca au intrat in vigoare tot multe masuri de relaxare a restrictiilor impuse in contextul pandemiei, poti sa iti chemi prietenii la o petrecere in gradina sau la iarba verde. Chiar daca trecem printr-o perioada mai ploioasa, sezonul gratarului in aer liber este oficial deschis.Inainte de a pregati un pranz delicios si savuros, trebuie sa te asiguri ca respecti cateva reguli de baza ale gatitului la gratar.In primul rand, incalzeste partea superioara a gratarului la o temperatura ridicata timp de 10-15 minute, pentru a-l putea curata mai usor de resturi de alimente, dar si pentru a impiedica preparatele sa se lipeasca.Nu unge cu grasime gratarul, ci preparatele. Ele vor capata aroma si nu se vor usca.Caldura directa, respectiv cu foc, este recomandata preparatelor din carne frageda, precum peste si, care se gatesc in mai putin de 20 de minute.Caldura indirecta, respectiv cu focul intr-o parte, este recomandata pentru bucatile mai mari de carne, care au nevoie de un timp de preparare superior.Foloseste capacul gratarului pentru a reduce timpul de coacere si a impiedica uscarea alimentelor.Lasa preparatele sa se caramelizeze si nu le intoarce decat o singura data pe cealalta parte.Lasa carnea sa se odihneasca inainte de a o servi timp de 5-10, chiar 20 de minute, in functie de grosimea portiei.Iata si cateva retete pentru un pranz de duminica savuros si usor:Ingrediente:- 1,5 kg de fructe de mare la alegere (calamari, creveti uriasi, scoici, caracatita, midii)- 75 g unt sarat- 4 catei de usturoi tocati marunt- 125 ml vin alb- o frunza de dafin- sucul de o lamaie- 4 linguri de patrunjel tocat- sos iute- sare de mare- ulei pentru uns gratarul.Preincalzeste gratarul si unge-l cu grasime. Intre timp, pregateste sosul: pe aragaz, intr-o tigaie, topeste untul la foc mediu, adauga usturoiul, vinul alb si frunza de dafin si gateste timp de trei minute. Adauga sucul de lamaie si patrunjelul, sosul iute si sare dupa gust, apoi ia sosul de pe foc, dar pastreaza-l la cald. Pune toate fructele de mare pe gratarul incins si lasa-le aproximativ 4-8 minute, in functie de tipul lor. Serveste fructele de mare imediat, cu sosul de usturoi si ierburi. Fructele de mare pot fi gatite si pe aragaz, intr-o tigaie, cu putin ulei de masline sau unt.Ingrediente:8 pulpe de pui dezosate, fara pieleIngrediente marinata:- 1½ lingurita de boia iute- 2 linguri de ulei de masline- 2 lingurite de boabe de mustar sau mustar de Dijon- 1 lingurita de suc de lamaie- ½ lingurita de sare- 1 lingurita de oregano uscat- ½ lingurita de cimbru uscat- 1 lingurita de sos iute, dupa gust.Toate ingredientele pentru marinata se amesteca intr-un bol mare, se adauga bucatile de pui si se acopera carnea bine cu sos. Lasa carnea la marinat minimum 45 de minute, apoi gateste-o la gratar. Serveste friptura cu legume la gratar si o salata verde.Ingrediente:- 1 lingura de ulei de masline- 1 lingurita de otet balsamic- ¼ lingurita de sare cu usturoi- ½ lingurita de maghiran uscat- 4 cani de legume taiate (ardei grasi, dovlecei, cepe, vinete, ciuperci etc.).Intr-un bol, combina toate ingredientele pentru marinata. Adauga legumele taiate in bucati si amesteca bine. Lasa-le sa stea la marinat cel putin 20 de minute. Legumele pot fi preparate la gratar taiate felii sau pe frigarui.Ingrediente:- 1/2 cana rom- 1/2 cana zahar brun- 1 lingurita de scortisoara macinata- 1 ananas mare, decojit si taiat in aproximativ 6-8 inele- inghetata de vanilie preferata.Intr-un bol mic, amesteca romul, zaharul brun si scortisoara. Pune inelele de ananas intr-o tava si toarna amestecul de rom peste ele. Lasa la marinat cel putin 15 minute, indeparteaza excesul de sos si pune feliile de ananas pe gratarul uns in prealabil cu ulei. Gateste timp de 1-2 minute pe fiecare parte. Restul de sos se transfera intr-o cratita mica si se pune pe aragaz la foc mic, timp de aproximativ 6-8 minute sau pana ce cantitatea se reduce la jumatate. Feliile de ananas se servesc imediat, cu sosul de rom si inghetata de vanilie.Sursa foto: Pixabay.com