Cum sa te rasfeti mai mult de sarbatori si sa te simti ca o diva

Ultima luna a anului este o etapa a bilantului, una in care totul se schimba „de maine”, de luni iti propui sa incepi acea dieta pe care ai tot amanat-o sau, mai bine, dupa sarbatori. E o perioada in care au loc introspectii, in care te gandesti cum a fost anul tau, ce ai facut bine, ce nu ti-a iesit tocmai grozav. Nu te va ajuta cu nimic daca vei fi critica cu propria-ti persoana, ba dimpotriva, incearca sa-ti fii cea mai buna prietena, mai ales ca ai traversat, ca toti ceilalti, un an atipic, in care nu te-ai intalnit prea mult cu prietenele si cu cei dragi.Nu are rost sa citesti studii pesimiste, sa te uiti atent in oglinda si sa iti numeri imperfectiunile, eventual ridurile nou-aparute, ci efectiv sa te imbratisezi, chiar si la nivel simbolic. Si chiar te va ajuta sa vezi partea plina a paharului, caci luna ianuarie este una in care iti vei stabili obiective noi.Ceea ce stii si tu si nu e deloc nevoie sa-ti reconfirme niciun psihoterapeut sau cercetator britanic e ca cea mai mare investitie e cea pe care o faci in propria persoana. Nu conteaza ca tocmai ai implinit 40 de ani sau peste, varsta e pana la urma doar o cifra, si nu e doar o replica de Hollywood.Daca nu vrei sa mai amani sa te rasfeti, iar astazi sa fie acea zi in care demarezi procesul de a imbunati la tine acele aspecte care nu iti plac, acest articol iti poate fi de un real ajutor.Poate ca nu iti permiti, in febra cumparaturilor, sa iti faci proceduri cosmetice, cateva sedinte de mezoterapie sau masaj facial sau efectiv nu vrei sa calci pragul unui salon de infrumusetare sau clinica estetica. Fara doar si poate, tenul e cel mai deconspirant element care iti demasca varsta. De aceea, nu trebuie sa o neglijezi deloc. Bea cat mai multa apa, evita sucurile carbogazoase si alcoolul, caci te va deshidrata, insa nu iti refuza placerea de a bea o cana de vin fiert cu felii de mar, portocala si scortisoara.Nu te amagi ca nu e soare afara si nu uita sa folosesti neaparat crema de protectie solara si neaparat o masca de fata profesionala, la care ai insa acces la doar un click distanta. Aceasta te va ajuta sa-ti recapeti prospetimea tenului. Nu doar ca este extrem de accesibila, ca are o compozitie concentrata, dar are si o eficienta imediata. Ai ajuns deja la o varsta si o experienta care te-a convins ca remediile de infrumusetare ale bunicii au fost reintegrate in produse profesionale, usor de aplicat, de tipul unei masti cu textura unei foi din liocel care elibereaza rapid ingrediente active in cele mai profunde straturi ale pielii.E posibil ca in ultimul an sa fi facut mai putina miscare, ceea ce nu este ceva singular, caci majoritatea a lasat sportul pe planul secund sau tert in contextul crizei sanitare. Nu are rost sa iti faci un abonament la sala, mai ales ca intre Craciun si Anul Nou vor fi si zile libere, program scurt si multe treburi de rezolvat. Poti sa incepi cu plimbari scurte, in care sa te bucuri daca nu de zapada, macar de luminitele deja aprinse si de atmosfera de sarbatoare. Astfel, iti vei recapata forma fizica, iar din acest punct pana la antrenamente ghidate e doar un pas.Sursa foto: Pexels.com