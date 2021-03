Cum sa te relaxezi acasa dupa o zi obositoare

Timpul pe care ti-l aloci pentru relaxare, dupa o zi obositoare, poate fi sanatos si reconfortant. De multe ori, nu ai timp sa mergi la un centru spa, la sala, la cinema, la teatru sau la restaurant, pentru a face o pauza de la grijile zilnice si pentru a scapa de stres, insa te poti relaxa chiar in confortul propriei locuinte.Obiectele pe care le ai intr-o camera, culorile peretilor sau ale elementelor de decor, precum si iluminatul sunt factori care iti pot da energie si te pot relaxa sau, din contra, iti pot crea stari de anxietate. De aceea, este important sa iti amenajezi locuinta in asa fel incat fiecare minut petrecut in interior sa fie unul placut.In plus, pentru a-ti reincarca bateriile dupa o zi obositoare, ai nevoie de odihna. Studiile au aratat ca dispozitivele electronice din locuinta (telefoane, laptopuri, televizoare) au un impact negativ asupra calitatii somnului. Deconectarea dispozitivelor electronice din dormitor este o modalitate eficienta de a te bucura de un somn mai bun. Insa, pana sa te culci, iata ce poti face pentru a te relaxa dupa o zi obositoare.Dupa o zi grea, ai nevoie sa iti relaxezi mintea si trupul, iar o metoda eficienta pentru a face acest lucru este sa te bucuri de calmul si linistea unui spa. Transformarea baii intr-un spa nu este o sarcina greu de realizat, iar avantajele vor fi numeroase. O cada de baie cu hidromasaj este usor de montat si iti va asigura un nivel crescut de relaxare. Foloseste saruri parfumate si spuma relaxanta, iar nivelul de confort va fi crescut. Alege gresia si faianta pentru baie in culori neutre, precum alb, bej ori albastru, astfel incat spatiul creat sa fie unul linistitor, similar cu cel dintr-un centru spa. Plantele vor intregi decorul uimitor menit sa te relaxeze, iar uleiurile esentiale si lumanarile parfumate vor crea ambientul perfect pentru o sesiune de spa de succes.Una dintre cele mai eficiente metode de relaxare este gatitul, insa pentru a obtine cele mai bune rezultate este important ca bucataria sa fie confortabila si dotata cu electrocasnice care sa iti usureze munca si sa diminueze timpul petrecut pentru aceasta activitate. Amenajeaza-ti bucataria intr-un stil minimalist, insa fara sa renunti la dispozitivele moderne care te ajuta sa gatesti corect si gustos. Totodata, foloseste condimente si ingrediente aromatice, deoarece acestea sunt eficiente in incercarea de a scapa de stres. Studiile au aratat ca anumite mirosuri, precum cele ale usturoiului si cepei, pot reduce nivelul de cortizol, cunoscut si sub numele de hormonul stresului. Gatitul poate avea efecte terapeutice, iar fiecare moment in bucatarie te aduce mai aproape de starea de relaxare de care ai nevoie dupa o zi obositoare.Fie ca pui in scena o piesa de teatru alaturi de copiii tai, fie ca vizionezi un film impreuna cu persoana iubita sau citesti o carte inainte de culcare, activitatile artistice te ajuta sa iti eliberezi mintea de gandurile negative si sa uiti de sarcinile zilnice, astfel incat sa te poti relaxa. Alege productii care sa iti aduca zambetul pe buze sau carti motivationale ori de fictiune cu happy end.Sursa foto: Alena Ozerova/ Shutterstock