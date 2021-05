Cum sa te relaxezi acasa: trei metode la indemana oricui

Relaxarea este din ce in ce mai dificila in lumea digitala, mereu in miscare, in care traim. Ce inseamna, de fapt, sa te relaxezi? Raspunsul este simplu: sa iti calmezi mintea ori corpul sau amandoua in acelasi timp. Relaxarea te ajuta sa iti linistesti mintea si sa fii calma. De asemenea, corpul reactioneaza in asemenea momente, muschii detensionandu-se si devenind mai flexibili.Desi, de multe ori, nu gasesti timp sa incluzi momente de relaxare in programul aglomerat al fiecarei zile, trebuie sa stii ca sunt numeroase modalitati de a-ti calma mintea si corpul, iar multe dintre ele le poti face fara sa pleci de acasa.Starea de satisfactie pe care o sesiune de shopping online ti-o ofera te ajuta sa te eliberezi de stres si sa obtii o stare de bine care sa iti inveseleasca intreaga zi. Cand faci cumparaturi, simti o bucurie si o multumire fara margini. Pe de o parte, pentru ca iti faci tie insati un cadou, drept urmare stima de sine este imbunatatita. Pentru ca, de fapt, te premiezi pe tine. Pe de alta parte, multumirea pe care o simti cand reusesti sa iti cumperi un articol pe care ti-l doreai de mult elibereaza endorfine, cunoscute si sub numele de „hormonul fericirii“. Avantajul shoppingului online este ca il poti practica oricand si oriunde. Indiferent cat de lipsita de energie si fara chef esti dupa o zi de munca, poti gasi, de pilda, prin selectia de parfumuri Douglas , acel produs pe care ti-l doreai demult la un pret atractiv si acest lucru sa te binedispuna. Sau poti gasi marimea potrivita pentru acea „little black dress“ care iti lipseste din garderoba.Cercetatorii au observat ca nivelul de dopamina creste in timpul unor experiente placute, precum shoppingul, de aceea este bine sa adaugi aceasta activitate pe lista modalitatilor de relaxare.Exercitiile de respiratie reprezinta una dintre cele mai simple strategii de relaxare. Acestea iti pot calma in mod eficient corpul si mintea stresate, indiferent unde te afli. Asaza-te sau intinde-te intr-un loc linistit si in care te simti in siguranta (pe scaunul de la birou, pe pat, pe podea etc) si pune-ti o mana pe abdomen. Inspira si numara pana la trei, dupa care expira si continua numaratoarea pana la sase. Repeta de cateva ori acest exercitiu de respiratie si vei observa ca mintea si corpul tau incep sa se relaxeze.Stabilirea unor momente de pauza pentru a te relaxa este o actiune importanta pentru bunastarea ta, mai ales daca lucrezi de acasa. Cand iti desfasori activitatea de acasa, linia dintre viata personala si cea profesionala poate deveni neclara, pentru ca nu mai exista „alarme“ specifice care sa semnaleze inceputul si sfarsitul unei zile de munca. De aceea, este vital sa adaugi in programul zilei si pauzele.Pictura, desenul sau scrisul te pot ajuta sa te relaxezi si sa te eliberezi de stres. Studiile au aratat ca miscarile repetitive din timpul schitarii unui desen pot calma si sincroniza diferite parti ale corpului (precum mainile si ochii). Aceasta sincronicitate duce la ceea ce se numeste raspuns de relaxare, care se manifesta prin scaderea tensiunii arteriale, un ritm cardiac mai lent si o rata a pulsului mai mica.Totodata, faptul ca scrii pe o foaie gandurile care iti trec prin minte si sentimentele pe care le ai intr-un anumit moment te ajuta sa te calmezi.Sursa foto: vientocuatroestudio/ Shutterstock