Cum te reprezinta cu succes masina in cariera

Aparentele sunt deseori inselatoare, iar viata noastra nu trebuie sa se invarta in jurul unor concepte materialiste, dar exista mai multe situatii in viata de zi cu zi in care prima impresie este tot ceea ce conteaza. Mai mult decat atat, cand vine vorba despre cariera, felul in care te prezinti, in special ca femeie, are nevoie de elemente care accentueaza puterea si siguranta. Fie ca esti antreprenor sau ai o pozitie importanta intr-o companie mare, trebuie sa-ti faci cunoscuta imaginea si vocea. Masina este unul dintre atuurile persoanelor cu putere si un instrument pentru a lasa o impresie buna in cercurile de business in care te integrezi. Iata cum te reprezinta masina pe care o folosesti zi de zi sau la intalnirile de afaceri:In universul afacerilor, femeile sunt nevoite sa munceasca mai mult decat barbatii pentru a se face remarcate si pentru a fi tratate egal, mai ales in ceea ce priveste salariul. Cu ajutorul masinii tale preferate, poti fi reprezentata la intalnirile de afaceri la nivelul la care se afla si veniturile tale sau succesul de care te bucuri in domeniul in care activezi. Alege un Porsche de vanzare daca esti fan al masinilor puternice, sport, sau in cautarea unui autoturism care te ajuta sa lasi o prima impresie de neuitat. Masina pe care o conduci nu iti garanteaza succesul in colaborari sau cu clientii importanti, dar iti ofera un avantaj in primii pasi spre stabilirea unei conexiuni profesionale puternice.A fi femeie intr-un context dominat de barbati poate deveni o piedica in dezvoltarea ta personala si profesionala. La fel ca in cazul unui outfit bine gandit si care ti se potriveste perfect, masina iti poate oferi incredere in unele momente. Simplul fapt ca te prezinti la intalniri sau conferinte intr-o masina care te reprezinta in totalitate inseamna ca ai un puternic simt independent, dar si curajul de a te dezvolta in acest mediu. Businessul inseamna crestere, profit si un numar nelimitat de ambitii, iar pana cand cei din jur ajung sa-ti cunoasca rezultatele si sa lucreze cu tine, felul in care te prezinti in primele momente te va ajuta. In noile proiecte si colaborari este esential sa ai un plan de actiune cat mai bun si sa crezi in tine.Daca ai o afacere pe care o conduci sau pe care o reprezinti chiar tu, masina va deveni imaginea acesteia in fata clientilor sau a partenerilor. O masina potrivita conteaza mai ales intr-o industrie precum cea auto. Daca vrei sa fii o figura cat mai reprezentativa pentru firma ta sau pentru firma la care lucrezi, masina devine cea mai buna carte de vizita. Daca este vorba de un dealer auto, viitorii clienti sau parteneri vor avea mai multa incredere in persoana de la volanul unei masini bune sau impunatoare, precum cea pe care alegi sa o conduci tu. Aceasta va da mai multa siguranta cuvintelor tale din timpul intalnirilor sau negocierilor, pe langa impresia corecta de clasa si stil pe care o vei lasa in urma ta.Sursa foto: shutterstock.com