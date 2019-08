De ce este considerat un lichid un pericol in interiorul unui avion? Secretul din aeroporturi

Desi multa lume crede ca aceasta este pur si simplu o strategie astfel incat dupa trecerea controlului de securitate sa fii nevoit sa cheltuiesti bani in sala de asteptare, se pare ca motivul este cu totul altul.Interzicerea produselor lichide in avioane s-a implementat in urma cu cativa ani, dupa o tentativa de atac terorist. Acest incident a avut loc in anul 2006, cand s-a derulat operatiunea Overt, realizata de politia din Londra si CIA. Acestia au urmatit un cetatean pe nume Abdulla Ahmed Ali, care a avut in bagaje o bautura facuta din pulbere portocalie si baterii. Specialistii si-au dat seama ca sticla in care era tinuta aceasta bautura avea un orificiu mic, astfel incat sa para ca este inchisa.De fapt, acel lichid conținea un derivat de peroxid de hidrogen și obiectivul era un atac cu explozibili pe șapte avioane care călătoresc de la Londra la Statele Unite. In cadrul anchetei facute, specialistii au descoperit chiar un laborator care trafica astfel de lichide explozibile. In urma acestui eveniment, mai multe guverne au luat decizia de a limita mililitri de lichid care poti fi luati in avion. De ce insa 100 de mililitri? Pentru ca in aceasta cantitate nu se poate face un obiect explozibil.