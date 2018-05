De ce pisicile sunt indragite de femei?

Femeile iubesc foarte mult pisicile. Acest animal de companie este cel mai răspândit în mediul urban din țara noastră și cel mai apreciat de femei. Foarte multe femei care stau la bloc au câte o pisică în locuință, pe care o consideră un membru important al familiei.Pisica este un animal independent și cu personalitate, uneori insistent și încăpățânat. Cu toate acestea este posibilă o conviețuire pașnică și armonioasă cu o pisică, dacă se cunoaște în amănunt firea acestui animal și dacă se înțelege temperamentul lui.Femeile care stau la bloc și au o pisică spun că aceasta are capacitatea de a le însenina viața. Ele nu aleg un câine pentru că nu au timp să-l scoată la plimbare afară din casă. În ceea ce privește alegerea unui papagal, consideră că e păcat să-l țină închis într-o colivie.. Ea nu trebuie scoasă afară, nu se supără dacă stă o parte din zi singură în casă pentru că doarme foarte mult, iar în plus este și afectuoasă.De obicei o pisică se mișcă prin casă fără a face niciun zgomot, la fel ca un ninja. Are capacitatea de a se juca, de a-și atinge scopul fără a atrage atenția. Este silențioasă și uneori poate fi greu de observat. Problema ei este că nu va înțelege de ce nu se poate plimba pe pervazul ferestrei sau pe marginea balconului, dacă așa vrea. Ea nu va înțelege că stăpâna ei vrea să o protejeze, să nu cadă de la fereastră sau de la balcon, să nu se accidenteze mortal.Sunt oameni care nu au pisici și care cred că acest animal este indiferent și incapabil de atașament. Astfel de oameni nu iubesc pisicile și nu înțeleg faptul că ele au capacitatea de a-și arăta afecțiunea. Ei consideră pisicile niște animale lingușitoare, care au memorie scurtă și sunt ingrate. Există foarte multe lucruri șicare nu sunt adevărate și care pot pune sub semnul întrebării comportamentul pisicilor.În realitate, pisica este un animal care își arată afecțiunea printr-un comportament specific ei:- Își atinge fața sau obrajii de picioarele stăpânei, ca semn de prietenie și posesiune față de aceasta.- Aleargă frenetic spre ușă atunci când simte că stăpâna vine acasă.- Se întinde pe jos cu burta în sus și așteaptă să fie alintată, atunci când stăpâna intră în casă.- Are obiceiul de a se ține după stăpână prin casă. Nu o lasă singură niciun moment decât atunci când doarme.- Toarce atunci când este mulțumită și când îi place să stea lângă stăpână și să fie alintată de aceasta. Torsul este o reacție care arată că este fericită. Pentru oameni torsul pisicii este calmant și relaxant pentru sistemul nervos.Acest animal alege singură persoana lângă care îi place să stea și de care se va atașa. Cu siguranță ea își iubește stăpâna așa cum înțelege ea și nu cum crede aceasta, dar nu o părăsește niciodată, îi recunoaște mereu vocea și știe când este aproape.Pisica se instalează în brațele tale și toarce în timp ce o mângâi, nu are nevoie de nimic altceva, decât de atenție. Dacă nu este mulțumită de condițiile de viață este posibil să plece, sau în orice caz evită o persoană pe care o percepe ca pe un dușman. Dacă i se oferă dragoste, ea prinde încredere și va rămâne fidelă față de acea persoană.Specialiștii spun, că de fapt ea este cea care își alege stăpânul, pentru că ea simte oamenii și se gândește la propriul confort fizic, psihologic.Acest animal este foarte curat, se spală zilnic, își îngrijește blana pentru a elimina firele de păr încâlcite sau care au căzut. De asemenea, se spune că pisica își pregătește blana atunci când se schimbă vremea, când vine vara sau când vremea se răcește. Ea este un fel de "meteorolog" care anunță astfel schimbarea vremii. Pisica poate mirosi urât doar atunci când este bolnavă.