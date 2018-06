De ce sa cumperi doar calculatoare second hand daca ai o firma la inceput de drum

In ultimii ani, tot mai multe femei renunta la job-urile clasice si iau calea antreprenoriatului, deschizandu-si mici afaceri care le ajuta sa-si indeplineasca visurile si sa-si transforme pasiunea in principala sursa de venit. Daca si tu te afli in aceeasi situatie, cu siguranta stii cat de grele sunt primele luni, atat in ceea ce priveste birocratia, cat si din punct de vedere financiar.Daca ai angajat deja unul sau doi colegi, acestia au nevoie de PC-uri pe care sa isi desfasoare activitatea. Deoarece achizitionarea unora noi ar fi o investitie mult prea costisitoare si, in multe cazuri, inutila (vei vedea mai jos de ce), iti recomandam sa iti dotezi mica afacere cuAtat timp cat alegi un furnizor IT cu o experienta indelungata si numai cu recenzii pozitive din partea clientilor, vei beneficia de produse fiabile, cu o durata de viata indelungata, care nu se deosebesc cu nimic de cele noi, nici ca aspect, nici ca performante. Iata care sunt principalele avantaje daca alegi sa iti dotezi firma cu calculatoare second hand:De departe cel mai mare avantaj al achizitionarii de produse second hand il reprezinta pretul. Calculatoarele second hand pot fi chiar si de 2-3 ori mai ieftine decat PC-urile noi cu specificatii similare.Achizitionate de la o companie profesionista, cum ar fi, care activeaza de peste 20 de ani pe aceasta piata extrem de competitiva, calculatoarele second hand iti vor oferi performante medii spre ridicate. Acestea sunt, in 95% din cazuri, suficiente pentru activitatea in cadrul unei firme.Tocmai din acest motiv spuneam la inceputul articolului ca nu are niciun rost sa investesti o suma uriasa de bani intr-un PC nou, ale carui specificatii nu vor fi niciodata utilizate la potentialul lor maxim. Acestea ar fi necesare doar in cazul in care firma ta activeaza in domeniul dezvoltarii de programe software, al editarii video sau al jocurilor pe calculator.In mod logic, oferta de calculatoare second hand va fi intotdeauna mai variata decat in ceea ce priveste PC-urile noi, deoarece cuprinde produse din mai multe generatii si de la mai multi producatori.Spre exemplu, la Interlink gasesti modele de la Acer, Bluechip, Dell, Fujitsu Siemens, HP, Hyundai, Lenovo, NEC si Samsung, la preturi incepand de la 175 de Lei. Faptul ca provin de la branduri renumite la nivel international iti ofera garantia ca aceste calculatoare second hand nu se vor defecta iremediabil dupa doar cateva luni, chiar si in cazul utilizarii intense.Daca achizitionezi calculatoare second hand de la Interlink, beneficiezi de o garantie standard de 12 Luni, care poate fi prelungita pana la 5 ani prin intermediul serviciului de garantie extinsa.In plus, ai parte de transport gratuit la orice comanda a carei valoare depaseste 150 de Lei, de livrare rapida in maximum 48 de ore in toata tara si de drept de retur in 60 de zile. De asemenea, la orice comanda beneficiezi de un credit de 5% din valoarea acesteia, pentru a face noi cumparaturi pe site.