De ce se surpraincalzesc telefoanele mobile. Principalele greseli pe care le faci

Un telefon mobil se poate supraîncălzi din diverse motive și, dacă nu afli care este motivul, cel mai probabil va trebui sa iti cumperi unul nou. Iata cateva sfaturi de care ar trebui sa tii cont daca telefonul tau sa incinge foarte des:Mai întâi, trebuie să detectezi sursa de căldură a telefonului. De ce se încălzește telefonul: de cele mai multe ori din cauza unei surse externe. Primul lucru la care trebuie sa te gandesti atunci cand constati ca telefonul tau s-a supraincalzite este locul unde ai pus telefonul. Unul dintre cei mai mari dusmani ai echipamentelor electronice este lumina soarele. Daca lumina soarele cade direct pe un dispozitiv electronic, cel mai probabil este ca acesta se va supraincalzi si va functiona defectuos.In cazul in care telefonul tau mobil nu a stat in soare si continua sa se supraincalzeasca, atunci cel mai probabil originea caldurii este una interna.În aceste cazuri, telefonul nu poate regla bine temperatura care o generează în mod natural funcționarea și, în consecință, dispozitivul începe să crească temperatura fără a putea să o controleze. Dacă temperatura atinge un nivel prea ridicat, atunci când telefonul începe să arate defecțiuni, dar poate exploda si bateria acestuia. Când se întâmplă acest lucru, primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să încerci sa ii scazi rapid temperatura. Cu toate acestea, este important să afli cauza creșterii temperaturii, deoarece va fi singura modalitate de a împiedica surpraincalizirea lui din nou.Una dintre cele mai frecvente cauze ale supraincalzirii telefonului mobil este utilizarea excesiva a acestuia. Cand un mobil functioneaza genereaza caldura si astfel, cu cat activitatea dispozitivului este mai mare, cu atat este mai puternica si caldura pe care o genereaza, deoarece pe plan intern, va funcționa mai mult, chiar dacă utilizatorul nu-și dă seama.În aceste cazuri, cel mai important lucru care trebuie făcut este reducerea volumului de muncă al telefonului, adică inchide aplicațiile care rulează în fundal. Dezinstaleaza aplicatiile pe care nu le folosesti si prezinta un consum prea mare al bateriei. Este vorba in general de jocuri, care necesita o capacitate de memorie foarte mare a telefonului pentru o perioada scurta de timp.Când se întâmplă acest lucru, cel mai bine este să închizi jocul si sa lasi telefonul sa se raceasca. Cand vei dori sa il utilizezi din nou, verifica-i temperatura.Deși mulți oameni nu știu, accesoriile neoficiale ale unui telefon mobil pot fi, de asemenea, cauza supraîncălzirii dispozitivelor. Acest lucru se datorează în principal faptului ca acestea nu au trecut testele corespunzatoare. Un exemplu in aceste sunt incarcatoarele care nu sunt originale.Deși au dimensiunile și forma adecvată pentru a efectua sarcina, dacă compoziția materialelor nu este cea necesară și recomandată de producător, acestea pot ca actiona ca rezistenta in timpul incarcarii, ceea ce va atrage supraincalzirea telefonului si in unele cazuri la explodarea bateriei.