Descopera cele mai utilizate 3 tipuri de sudura inox

Oțelurile inoxidabile, și mai precis oțelurile rezistente la coroziune, sunt o familie de aliaje pe bază de fier, cu o rezistență excelentă la coroziune. Aceste oțeluri nu ruginesc și sunt rezistente la atacul multor lichide, gaze și substanțe chimice. Multe oțeluri inoxidabile au rezistență bună și ductilitate la temperaturi scăzute. Cele mai multe dintre ele prezintă proprietăți bune de rezistență, inclusiv rezistență la detartrare sau la temperaturi ridicate.Toate oțelurile inoxidabile conțin fier ca element principal, și crom, în cantități cuprinse între aproximativ 11% și 30%. Cromul asigură rezistența de bază la coroziune a oțelului inoxidabil. Există aproximativ 15 tipuri de oțel inoxidabil simplu cromat. Procedeele cele mai des intalnite în cazul sudării oțelurilor inoxidabile sunt: sudura inox de tip MIG MAG, sudura MMA si sudura WIG. Prin acest procedeu, se pot realiza o multitudine de confectii metalice din inox, utilizabile pentru diverse domenii de activitate precum Horeca, medical, industrii etc.- Sudura MIG MAGSudura MIG MAG reprezintă un procedeu de sudare cu arc electric în mediu de gaz protector, cu electrod fuzibil. Arcul electric este amorsat între un electrod fuzibil, sub forma unei sârme de sudare și piesa. Sudura MIG MAG are un înalt grad de universalitate, atât sub aspectul materialelor de bază, sudabile (se utilizează atât în sudura inox, cat si în sudură de aluminiu, de exemplu), cat și al pozițiilor de sudare.Cu o viteză de sudură mai mare, prin comparație cu alte tipuri de sudura, și un cordon de sudură rezistent și neted, în prezent, sudura MIG MAG reprezintă procedeul cu cel mai mare volum de aplicare la nivel industrial.- Sudura MMAUnul dintre cele mai utilizate tipuri de sudură cu arc, precum și cel mai flexibil dintre acestea, este sudura MMA sau sudarea manuala cu electroc învelit - utilizată cu succes pentru sudură inox, sudură aluminiu și alte metale și aliaje. Aceasta implica lovirea unui arc între un electrod cu înveliș metalic și o piesa de lucru.Căldura arcului topește metalul de baza și electrodul care se amestecă împreună pentru a forma, la răcire, o masa solidă continuă. Electrodul central metalic sau sârma de bază acționează ca un consumabil, asigurând metalul de umplere pentru sudură.Procedeul de sudură MMA poate fi utilizat pentru a uni mai multe oțeluri, oțeluri inoxidabile, fonte și multe materiale neferoase. În cazul multor oțeluri carbon ușoare și de înaltă rezistență, sudura MMA este metoda preferată de imbinare.- Sudura WIG (sudura TIG)Procedeul de suduă WIG (Wolfram Inert Gas) sau sudură TIG (Tungsten Inert Gas) presupune sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector inert cu electrod nefuzibil. Operația de sudura WIG se efectuează cu sau fără material de adaos introdus sub forma de sarma, în curent continuu sau alternativ, sursa de sudare avand o caracteristică externă căzătoare.Procedeul de sudura WIG poate fi aplicat în varianta manuală, semimecanizată, mecanizată sau automatizată. Acesta are un înalt grad de universalitate, putand fi aplicat pentru îmbinarea practică a oricăror materiale metalice, inclusiv pentru sudură aluminiu. O sudura WIG poate fi realizata în orice poziție, iar grosimea minimă sudabilă este de cca. 0,5 mm.Des întâlnite, lucrările de sudura TIG sau sudura WIG se remarcă printr-o calitate sporită și un aspect vizual plăcut, condiția fiind însă ca acestea să fie realizate de sudori cu experiența și cu vaste cunoștințe în realizarea procedeul de sudură WIG (ținând cont de variabile, alegerea echipamentelor, accesoriilor, setarea corectă a parametrilor etc).