Diferente intre jucatorii de Poker si jucatorii de Blackjack

Jucătorii de Blackjack, dar și cei de Poker care sunt și profesioniști în domeniu sunt printre cele mai importante MVP-uri din cazino deoarece aceste jocuri sunt chiar ele cele mai populare. Chiar dacă te joci online sau offline, Blackjackul și Pokerul sunt primele opțiuni ale jucătorilor care sunt conștienți de faptul că sloturile nu sunt chiar cele mai profitabile jocuri de noroc din lume.Pentru că deși jocurile sunt populare, ele sunt diferite, iar la fel de diferiți sunt și jucătorii. Astăzi vorbim despre diferențele dintre jucătorii de Poker și jucătorii de Blackjack.Conceptul deeste unul simplu. Conceptul de strategie este mult mai puternic pentru jucătorii de Blackjack deoarece jocurile au principii diferite în care fără o abordare corectă, șansele de câștig devin tot mai mici. Spre deosebire de jocul de Poker, Blackjackul este un joc repetitiv, cu reguli stricte în care mâinile se desfășoară aproape identic indiferent de câștiguri, sume mizate sau alți factori decizionali ce sunt luați la masa de joc. Mai mult decât atât, orice jucător care ia o decizie, nu va afecta sub nicio formă rezultatul celorlalți jucători de la masă.Deci atunci când ești doar tu cu jocul, este bine să respecți regulile jocului, dar și să joci cât mai bine și corect posibil pentru a-ți crește șansele. Acest lucru nu este posibil la Poker deoarece o acțiune luată de unul dintre jucători poate imediat să schimbe cursul jocului. La Blackjack ai oportunitatea de a-ți crește șansele de câștig doar dacă joci mai bine, mai corect și respecți o strategie care pe termen lung este în favoarea ta.Acum că am vorbit despre ce reguli trebuie să respecte jucătorii de Blackjack, vedem cum jucătorii de Poker au parte de o libertate ceva mai mare și automat, o varietate mai mare a jocului. Pot oscila între strategii și modurile în care se joacă poker mult mai des și mai accentuat decât jucătorii de Blackjack. Varietatea și flexibilitatea sunt calități foarte importante pentru jucătorii de Poker. De aceea gamblerii care nu pot susține sesiuni de acest gen nu vor găsi niciodată acest joc atractiv sau cel puțin nu vor câștiga atât de des.Este perfect normal să fie nevoie să fii creativ mai ales că joci împotriva altor jucători, aspect care este foarte diferit de jocul de Blackjack unde jucătorii sunt ultimii de pe lista adversarilor tăi. Acest lucru este destul de simplu de înțeles și acceptat, Regulile de la Blackjack nu pot fi schimbate, iar la Poker este perfect normal să oscilezi între, decizii surprinzătoare și pariuri care nu par a fi înțelepte, dar totuși te ajută să câștigi.Spre deosebire de mesele de Poker unde jucătorii ajung chiar să discute foarte mult între runde, la Blackjack nu prea poți face acest lucru mai ales pentru că mediul nu îți permite acest lucru. La Blackjack rundele se termină foarte repede, se pierd destul de multe mâini și aproape la fiecare mână există un jucător care pierde, deci interacțiunea este una minimă. Dacă ești un jucător care nu preferă să comunice, poți pur și simplu să taci din gură, iar acest lucru nu afectează în niciun fel jocul. La mesele de Poker, jucătorii folosesc chiar unele strategii de dominare sau manipulare ajutându-se chiar de interacțiunea socială. Unii vorbesc foarte mult, alții spun lucruri care te uimesc și unii jucători se folosesc de aceste ieșiri verbale pentru a crea confuzie, pentru a influența greșit unii jucători sau pentru a te face să te simți constrâns.Jocul de Blackjack este și un joc în care tot ceea ce trebuie să faci este să pariezi pentru a câștiga bani, iar mâna ta nu este influențată de alți jucători. Jocul are și o reputație potrivit căreia jucătorii mai timizi se descurcă foarte bine la aceste mese.Având în vedere că turneele de Poker includ de cele mai multe ori sute sau chiar mii de jucători, când ajungi la ultimele mese și au rămas în joc doar 20 sau chiar 10 jucători, ai în fața ta oameni care se află în turneu deja de ore bune, au câștigat tot felul de mâini cu tot felul de perechi, iar acum sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun pentru a ajunge pe primele locuri. Această competitivitate este susținută și de faptul că la mesele de Poker concurezi împotriva altor oameni, lucru care accentuează și mai mult spiritul competitiv. Norocul este factorul care transformă întâmplarea într-o șansă, astfel încât rezultatul unei acțiuni să îți fie favorabil. Este adevărat că foarte mulți gambleri se bazează doar pe noroc atunci când intră în cazino, dar acest lucru nu înseamnă că nu poți să crești singur șansele de câștig de la orice joc. Îndemânarea se obține în timp și este dovedită doar de acțiunile unui gambler. Cu cât iei decizii mai bune, cu atât vei câștiga mai des,, iar la sfârșitul sezonului, vei fi maiAcestea sunt principalele diferențe dintre jucătorii de Blackjack și jucătorii de Poker. Unii sunt foarte statici, răbdători și se concentrează spre a obține cât mai multe mâini câștigătoare, iar alții trebuie să ducă la bun sfârșit cât mai multe runde din care să piardă cât mai puțin, iar atunci când câștigă, să obțină câștiguri cât mai mari.