Dr. Wayne Dyer: Cum sa ierti pe cineva in 15 pasi

Iertarea celorlalti este o conditie esentiala pentru dezvoltarea spirituala. Ranirea produsa de cineva in trecut nu este, in prezent, decat un gand sau un sentiment care te impovareaza.Gandurile pline de resentimente, suparare si ura nu fac decat sa te dezechilibreze din punct de vedere energetic daca le permiti sa ocupe spatiu important din capul tau. Daca reusesti sa scapide ele vei experimenta mai multa liniste sufleteasca. Iata cum sa ierti pe cineva in 15 pasi, potrivit lui Dr. Wayne Dyer.Trecutul si toate ranile de atunci nu fac parte din actuala realitate fizica. Nu le permite sa fie prezente nici in mintea ta, alterand momentul prezent. Viata este asemeni unei piese de teatru inmai multe acte. Unele personaje au un rol marunt altele interpreteaza unele importante. Unele fac parte dintre personajele negative, iar altii sunt baietii buni. Insa prezenta tuturor este importanta pentru ca altfel nu ar fi fost distribuiti de la inceput. Accepta-i pe toti si mergi mai departe.Ia decizia de a ramane conectat cu Spiritul chiar si cand acesta este cel mai greu lucru pe care trebuie sa-l faci. Daca reusesti asta te vei afla in armonia in care corpul tau poate prolifera.Intoarce-ti inima catre Dumnezeu si permite-i spiritului sa circule prin tine. Noul angajament va aduce in realitatea ta o energie inalta plina de iubire si lumina. Oriunde vei merge ceilalti o vor simti, iar problemele generate de lipsa de armonie si boala pur si simpur vor disparea in prezenta ta. Devino un instrument al pacii, asa cum se spune in primul vers al rugaciunii Sfantului Francis.Atunci cand mergi in pat refuza in mod constient sa folosesti timpul dinaintea venirii somnului gandindu-te la lucruri neplacute care sa capete putere in mintea subconstienta. Alege sa-ti umplisubconstientul cu conceptii de genul: eu sunt un creator Divin. Repeta-ti: sunt linistit, sunt dragoste si atrag in viata mea doar lucrurile care sunt in acord cu cele mai inalte idealuri ale tale.