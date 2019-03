Echinoctiu de primavara in 2019. Semnificatii astrologice PUTERNICE. Cum te influenteaza energia primaverii

Berbecul este primul semn al ciclului zodiacal, iar intrarea soarelui in Berbec reprezinta inceputul unui nou ciclu. In plus, echinoctiul reprezinta primavara in Emisfera Nordica si inceputul toamnei in Emisfera Sudica.Primavara este perioada in care florile incep sa-si deschida petalele. Am depasit iarna, acum este timpul pentru dezvoltare si noi inceputuri. Energia primaverii inseamna trecerea de la Sinele Interior la Manifestarea externa. Inseamna rejuvenare si nastere – un nou start in vietile noastre. Toamna, pe de alta parte, este sezonul mortii. Ne indreptam spre iarna si ni se aminteste de inevitabilitatea mortii. Insa cea mai interesanta componenta a acestui ciclu este amintirea primaverii – ca renasterea va avea loc in curand. Este important ca unele lucruri sa moara astfel incat sa poata fi inlocuite si mai apoi sa poata renasca cu un scp mai inalt. Toamna ne incurajeaza sa ne indreptam atentia spre sinele interior.Sa privim in interior si sa ne gandim la vietile noastre, ne analizam gandurile si incercam sa ne eliberam de ele. Este timpul sa ne facem ordine in ganduri si sa facem loc pentru noul pe care ni-l aduce primavara.Echinoctiile sunt speciale pentru ca au energii vibrationale diferite, bazate pe miscarea in univers. In 2019, echinoctiul are loc aproape de SuperLuna in Balanta. El semnifica eliberarea si doreste sa ne ajute sa renuntam la lucrurile care nu ne mai sunt de folos, astfel incat sa putem merge mai departe. Balanta este logica si iubeste echilibrul, de aceea este posibil sa ne gasim echilibrul in vietile noastre. Aducem armonia in corpurile, sufletele si mintile noastre, si vom avea grija de fiecare aspect al vietii noastre. Tocmai de aceea, lumea noastra interioara este atat de importanta.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.