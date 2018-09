Ed Sheeran vine in Romania! Cand va avea loc concertul

Concertul face parte dintr-un turneu organizat in mai multe orase precum: Roma, Milano, Paris, Lyon, Riga, Bordeau, Praga, Madrid si Barcelona. Turneul a fost inceput in martie 2017.Biletele se vor pune la vanzare joi, 27 septembrie, la ora 12:00. Este de asteptat ca toate biletele sa fie sold-out, fiind vorba de un artist extrem de indragit in toata lumea, dar si in Romania.Acest turneu a insemnat un nou rcord pentru Ed, artistul pozitionandu-se in iulie 2018 in fruntea clasamentului Pollstar Boxoffice al celor mai profitabile turnee. Anul trecut, trupa Guns N’Roses detinea suprematia.Conform infomusic.ro, in 2017, Ed Sheeran lanseaza albumul ”Divide”, care se plaseaza in topul albumelor din UK si SUA. Pe acest album se regasesc hituri precum „Shape of You”, „Castle on the Hill”, „Galway Girl” și „Perfect”.Tot in 2017, Ed a fost declarat cel mai bine vandut artist la nivel global, ocupand totodata cea mai înalta pozitie a unui artist solo in topul Forbes pe 2018 al celor mai bine platite celebritati.