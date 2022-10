EUROSTAT Chiriile si pretul locuintelor, in crestere. Tarile in care sumele s-au dublat in ultimii 12 ani

Perioada de criza pe care o traversam ne indreapta atentia tot mai mult spre costul traiului. Alimentele, facturile si carburantii ne diminueaza bugetul considerabil in ultimul timp, iar spatiile de locuit nu fac exceptie. Locuintele sunt din ce in ce mai scumpe, iar chiriile se majoreaza de la un an la altul. O arata si cifrele Eurostat care indica o crestere de 1.7% a chiriilor la nivelul U.E. si o crestere de 9.9% a pretului locuintelor, in al doilea trimestru al anului 2022, comparativ cu al doilea trimestru din 2021. Daca ne uitam la evolutia costurilor cu spatiul de locuit in ultimii 12 ani, constatam cresteri foarte mari. In unele tari, pretul locuintelor si chiriile s-au dublat in aceasta perioada.



Ultimii sapte ani au fost marcati de cresterea constanta a preturilor



Piata imobiliara a prezentat intotdeauna un interes ridicat. Pentru unii, in scopul achizitiei unei locuinte, pentru altii in scop de investitii. Ba chiar investitiile imobiliare au devenit o “moda” in perioadele de criza. Cei care au achizitionat spatii in ultimii ani si le-au inchiriat au avut castiguri semnificative. Datele oficiale arata ca din 2010 si pana in 2022, chiriile la nivelul U.E. au crescut in medie cu 18%.



Raportul EUROSTAT publicat recent urmareste evolutia pietei imobiliare in perioada 2010-2022. Datele arata ca dupa o scadere brusca intre al doilea trimestru din 2011 si primul trimestru din 2013, preturile locuintelor au ramas mai mult sau mai putin stabile intre 2013 si 2014. Ulterior, s-a inregistrat o crestere rapida la inceputul lui 2015, iar urmatorii sapte ani au fost marcati de cresteri de pret semnificative.



In ceea ce priveste segmentul chiriilor, din 2010 si pana in 2022, preturile s-au aflat permanent pe un trend ascendent.



Tarile in care s-au scumpit locuintele



In ultimii 12 ani, preturile caselor au crescut mai mult decat chiriile in 19 state membre ale UE. Preturile locuintelor au crescut in 24 de state membre ale UE si au scazut in trei. Spre exemplu, sunt mai mult decat duble in Estonia (+196%), Ungaria (+168%), Luxemburg (+135%), Letonia (+131%), Lituania si Cehia (ambele +130%) si Austria (+121%). Pretul locuintelor a scazut intre timp in Grecia (-23%), Italia (-8%) si Cipru (-6%).



La nivel de chirii, in perioada 2010-2022, monitorizata in raportul Eurostat, preturile au crescut in 25 de state membre ale UE si au scazut in doua, cele mai mari cresteri fiind in Estonia (+214%), Lituania (+139%) si Irlanda (+82%). Scaderi au fost inregistrate in Grecia (-24%) si Cipru (-0,2%).



In Romania, in perioada mentionata, pretul locuintelor a crescut cu 20%, in timp ce pretul chiriilor cu aproximativ 25%.