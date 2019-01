Feng shui 2019. Ce culori norocoase sa porti in Anul Mistretului de Pamant

Anul Mistretului de Pamant se afla sub auspiciile bunavointei, armoniei, pacii (Mistret) si ale stabilitatii si profunzimii (Pamant). De aceea specialistii in feng shui spun ca anul 2019 va fiunul echilibrat daca ne raportam la relatia dintre cele cinci elemente cosmice ala zodiacului chinezesc.Anul 2019 este anul incheierii unui ciclu de 12 si se afla sub guvernarea Mistretului care, de altfel, are intrinsec elementele Apa si Lemn. De aceea, culorile norocoase in anul 2019 sunt celecare simbolizeaza Focul (rosu, portocaliu, roz) si Metalul (alb, auriu). Aceste culori sunt si in armonie cu elementul Pamant.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.