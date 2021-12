Finlanda, exemplu de fericire

Fericirea se considera o emotie greu de cuantificat, simtita si interpretata diferit de la om la om, iar in cazul de fata, de la stat la stat.intocmit dene arata ca al patrulea an la rand, Finlanda ocupa primul loc in top, urmata de alte tari nordice.Aici nu vorbim despre extaz, bucurie bazata pe emotii de moment, ci de fericirea asociata cu liniste, calm si impacare. Este bine cunoscut faptul ca finlandezii sunt. Subiect controversat, avand in vedere faptul ca in Finlanda sunt raportate multe cazuri de suicid pe baza problemelor de sanatate psihica. Se preconizeaza ca un motiv care ar cantari extrem de mult in accentuarea problemelor psihice ar fi chiar climatul din tarile nordice.O mare parte din fericirea finlandezilor provine si dintr-o siguranta materiala asigurata prin eforturi comune pe parcursul acestor ani. Conditiile de trai sunt extrem de bune, nivelul salariului mediu fiind cu mult peste media mondiala.Contrar parerilor comune, nu Statele Unite ale Americii ar asigura cetatenilor cele mai multe posibilitati de dezvoltare. Conformdin 2020, care se refera la capacitatea generatiilor tinere de a-si depasi familiile pe plan profesional, Finlanda se situeaza in top, alaturi de celelalte tari nordice, respectiv cu trei generatii necesare pentru a ajunge la un nivel de trai mediu. In contrast, Statele Unite ale Americii se situeaza la doua pozitii distanta, respectiv cinci generatii.