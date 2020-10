Gateste ca un Chef - meniu sanatos si gustos pentru party-uri reusite la tine acasa!

O cina romantica, o zi de nastere, o reunine cu prietenii, oricare ar fi prilejul, party-ul/evenimentul pe care-l pregatesti in aceasta perioada delicata, cu restritii peste restrictii, trebuie sa fie reusit! Un party reusit implica pe langa muzica buna si décor cozy, mancare si bautura delicioase.Cum restaurantele s-au inchis deja, iar terasele sunt pe cale sa devina amintire pana vara viitoare, am “prins” pentru dumneavoastra pe unul dintre cei mai buni bucatari ai momentului – Daniel Marius, head chef la Gatto Lounge, ale carui preparate satisfac chiar si pe cei mai exigenti si sofisticati gurmanzi.Apreciat pentru pastele de casa si fructele de mare, gratie experientei acumulate in Italia timp de 4 ani si a celor 10 ani pe una dintre cele mai vizitate insule grecesti, Chef Daniel Marius ne propune un meniu sanatos si gustos, cu care sa impresionam invitatii, preparate pe care le putem gati simplu si rapid in bucataria proprie.“Incepem cu un aperitiv rece cu o selectie de salamuri, care vin servite cu crutoane (paine taiata cubulete, cu unt, sare, piper, oregano, bagate la cuptor, apoi o crema de ricotta, realizata din smantana dulce de gatit (200 ml), ricotta (100 g) si parmesan (50 gr). Se fierbe smantana, se adauga ricotta si apoi parmezanul. Se lasa la racit, se pun crutoanele, rosii uscate taiate feliute si salamurile pe marginea platoului). Arata bine si este foarte gustos acest aperitiv. As recomanda apoi un piept de pui alla Sorenttino – se pun la gratar cateva bucati de piept de pui, apoi se adauga mozzarella (2 felii pentru fiecare piept), rosii, sare, piper, busuioc verde – 10 minute la cuptor, pana se topeste mozzarella.Ca desert, putem face o prajitura de ciocolata (cui nu-i place ciocolata?!), usoara, fara faina si gluten, foarte gustoasa si indicate chiar si copiilor, nu doar adultilor. Avem nevoie de 5 oua, 75 g faina, 75 grame ciocolata praf/ din care se face ciocolata calda, 5 linguri zahar sau inlocuitori naturali (dupa gust), 200 gr unt. Se topeste untul, se amesteca cu praful de ciocolata calda si cu cacao, ouale se bat galbenusurile cu zaharul, iar albusurile separat, se amesteca toata compozitia, se baga la cuptor la 150 grade pentru 20 de minute. Se lasa la racit si apoi poate fi servita cu inghetata de vanilie, cu frisca, cu fructe. Este foarte sanatoasa pentru celiatici, pentru cei cu intoleranta la gluten.”Despre Head Chef Daniel Marius: bucatar de peste 15 ani, cu numeroase “patalamale” – diploma si atestat obtinute in Oradea, la scoala Partenie Cosma (Alimentatie publica si Turism), si alte specializari in diferite tari. A lucrat 4 ani in Italia, apoi alti 10 in Grecia, specializandu-se in bucataria cu specific mediteraneean pe timpul verii, iar in restul timpului a lucrat prin Franta, Anglia, Spania, chiar si in Republica Dominicana, acumuland astfel cunostinte uriase in domeniul bucatariei internationale.“Fiind ardelean, gatesc cu placere mancare romaneasca, ungureasca, dar lucrand de-a lungul timpului pentru atat de multe nationalitati, am invatat sa gatesc orice. Nu cred ca exista ceva despre care sa nu am macar habar.”, spune el. Legat de feedback-ul pe care l-a primit de-a lungul timpului, chef Daniel Marius spune ca cei mai nazurosi clienti pe care i-a avut au fost olandezii si americanii. Olandezii pentru ca nu pea sunt familiarizati cu bucataria cu specific italienesc, americanii “din principiu” “Americanii au in ADN-ul lor sa comenteze/riposteze la orice nu e ‘made in America’, se cred superiori oricarei alte natii, chiar daca nu sunt. Nu vreau sa generalizez, am printre americani si prieteni, oameni ok, dar un procent destul de micut.” S-a intors acasa, in Romania, dupa ce s-a indragostit de o romanca, astazi sotia sa cu care are un baietel de 5 ani. In topul celor mai cerute preparate gatite de el regasim spaghetele cu scoici, sotee-urile cu fructe de mare, pastele de casa cu spanac si ricotta, tagliatele cu creveti, Tapioca desert si clatitele Gatto (reteta unica in lume!).