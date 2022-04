Ghidul creditelor online - ce trebuie sa stii daca te gandesti sa aplici

Conceptele financiare și economice pot fi sursa unor confuzii majore, mai ales pentru cei care nu au nicio legătură cu aceste domenii. Dacă mai adăugăm și câțiva termeni legislativi, chiar nu vom mai înțelege nimic din ce citim. De multe ori, ajungem chiar să semnăm contracte pe care nu le cunoaștem pe deplin. Acest mic ghid își dorește să aducă în atenția tuturor informații clare, corecte și ușor de înțeles despre creditele online, dar și câteva idei din aria gestionării corecte a finanțelor personale.Împrumuturile online sunt o consecință firească a dezvoltării tehnologice în domeniul bancar. Acestea sunt instrumente financiare care pot fi accesate aproape exclusiv prin intermediul unei platforme online. De la completarea cererii de credit, la verificările uzuale făcute de bănci, la plata propriu-zisă a ratelor, toate aceste etape sunt duse la îndeplinire cu ajutorul unei simple conexiuni la Internet.Lavinia Mihuț, specialist în credite la Finbino, ne atrage atenția asupra unei informații foarte puțin cunoscută de cetățenii care aplică pentru credite: prevederile legale aplicate împrumuturilor obținute în sucursalele fizice al băncilor sau Instituțiilor Financiare Nebancare se aplică în aceeași manieră, conform OUG 50/2010, și creditelor obținute prin platformele online. Astfel, dumneavoastră aveți aceleași drepturi și îndatoriri indiferent de metoda aleasă pentru a formula o cerere de credit.Cererile pentru credite online presupun mai puțină birocrație decât dosarele depuse direct în sucursalele băncilor. Unii creditori mai permisivi solicită doar o carte de identitate în termen de valabilitate și, uneori, dovada unui venit stabil.Pentru a aplica pentru un împrumut online trebuie să analizați cu atenție ofertele fiecărui creditor în parte și să o alegeți pe cea potrivită pentru dumneavoastră. Dacă nu știți exact cum să faceți asta, utilizați un comparator de credite disponibil gratuit pe Internet. Mergeți pe site-ul creditorului, completați cererea pusă la dispoziția dumneavoastră și așteptați răspunsul unor reprezentanți. De cele mai multe ori veți fi contactat imediat, iar răspunsul va fi unul pozitiv.În general, puteți obține un credit online dacă îndepliniți următoarele condiții:- cont bancar deschis la banca de la care doriți să luați creditul sau la orice bancă de pe teritoriul României în cazul în care aplicați pentru un împrumut de la un IFN.- un venit lunar constant (salarii, pensie, dividende, alte activități care generează venituri etc.). Există creditori care impun un nivel minim al veniturilor.- vârsta de peste 18 ani.- rezidență pe teritoriul României.Ușurința cu care poate fi accesat un astfel de credit poate duce la cercuri vicioase periculoase în viața celor care nu au o ordine în viața financiară. Creditele online sunt menite să ne ajute în momentele în care avem nevoie de o sumă modică de bani pentru a rezolva un impas de moment, nu să devină un stil de viață din care nu mai putem ieși. Acestea sunt o soluție pe termen scurt, nu un instrument financiar pentru achiziții pe zeci de ani.Înainte de a aplica pentru un astfel de împrumut încercați să vă analizați cu atenție finanțele personale. De cele mai multe ori puteți rezolva problemele de natură economică găsind bani în altă parte, cum ar fi vânzarea obiectelor de care nu mai aveți nevoie, renunțarea la obiceiuri costisitoare sau recuperarea unor sume de bani împrumutate cunoscuților.Uneori momentele de impas financiar pot fi, de fapt, indicii pe care viața ni le trimite pentru a ne atrage atenția asupra stilului de viață. Creditele online ne pot ajuta pe moment, dar nu sunt soluția rezistenței la presiune financiară pe termen lung. Dacă v-ați obișnuit cu un stil de viață mai costisitor decât vă permite buzunarul în acest moment, faceți un brainstorming și descoperiți cum ați putea aduce mai mulți bani în conturi în fiecare lună.În acest moment, printre cele mai la îndemână metode de a face câțiva bani în plus lucrând 1-2 ore pe zi se numără activitățile online. Oricine are un talent care poate fi monetizat fie în sistem freelancing, fie prin crearea unui produs destinat publicului larg. Cele mai des întâlnite variante sunt următoarele:- crearea cursurilor online- înființarea unui canal de Youtube- meditații cu ajutorul platformelor de comunicare online (Zoom, Skype etc.)- deschiderea unui blog- monetizarea unor obiecte artistice hand-made (tablouri, ceramică etc.)- deschiderea unui magazin cu produse vintage în mediile socialeÎn cazul în care vă găsiți într-un impas financiar care vă cere un influx de bani rapid și nu aveți altă soluție, apelați cu încredere la un credit online. Chiar și așa, odată ce problema a fost rezolvată, încercați să identificați sursa ei și să evitați să vă aflați din nou în aceeași situație pe viitor. Calculați cu atenție suma de bani de care aveți nevoie și asigurați-vă că ratele ulterioare pot fi integrate cu ușurință în bugetul lunar.Un credit rapid poate fi un ajutor de nădejde în momentele delicate ale vieții. Rețineți, însă, că acest instrument financiar are dobânzi mari și DAE mare, iar creditorii vor raporta rău-platnicii biroului de credite. Dacă nu vă puteți asuma aceste riscuri ar fi mai bine să nu aplicați pentru un astfel de împrumut. Orice decizie poate avea consecințe pe termen lung, iar dumneavoastră trebuie să vă protejați împotriva datoriilor excesive care vă pot afecta calitatea vieții pe viitor.