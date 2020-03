Harta Metrou iti spune la ce ora ajunge metroul in statie

In prezent harta metrou include patru magistrale functionale: M1 (galben) Dristor 2 - Pantelimon, M2 (albastru) Pipera - Berceni, M3 (rosu) Preciziei - Anghel Saligny şi M4 (verde) Lac Străuleşti - Gara de Nord.Desi este ieftin si rapid, transportul cu metroul poate fi dificil la orele de varf, din cauza aglomeratiei care se creeaza, in special in statiile importante, in care se schimba magistralele.Reteaua Metrorex ar urma sa se imbogateasca cu inca doua magistrale: M5 Raul Doamnei - Pantelimon este in constructie si ar fi trebuit sa fie data in folosinta, dupa repetate amanari, la finele lui 2019, iar M6 Gara de Nord - Aeroportul "Henri Coanda" Otopeni este in curs de planificare.Harta metrou este o aplicatie pentru telefonul mobil sau tableta, care face cel mai popular si rapid mijloc de transport din Bucuresti si mai usor de folosit.Pe cat este de complexa, pe atat este de simplu de folosit si genereaza informatii complete despre programul de la metrou in zilele lucratoare, nelucratoare sau de sarbatori legale.Tot aici gasesti si modificarile care pot aparea pe harta metrou Bucuresti, precum schimbarea denumirilor unor statii, aparitia unor noi magistrale sau tarifele de calatorie.Puteti verifica harta metrou chiar in timpul calatoriei, pentru a optimiza traseul si a va folosi cat mai eficient timpul si daca sunteti familiarizati cu reteaua Metrorex, dar mai ales daca o folositi mai rar ori daca sunteti in trecere prin Bucuresti. Harta metrou Bucuresti online este mult mai usor de folosit decat harta Bucuresti pe hartie si este un real ajutor pentru oricine vrea sa traverseze orasul folosind reteaua feroviara subterana.Prietenoasa cu utilizatorii, aplicatia Harta Metrou are o singura cerinta: sa completezi campul cu zona de plecare si pe cel cu zona de destinatie. Pe loc, aplicatia iti va oferi un traseu complet, inclusiv timpul de parcurs pana la cea mai apropiata statie de metrou, numarul de statii din timpul calatoriei, eventuale schimburi de magistrala, ora de sosire a trenurilor in statie, dar si durata calatoriei.Biletele si abonamentele de metrou se pot cumpara de la caseriile din incinta statiilor sau de la aparatele destinate achizitionarii acestora la intrarea in subteran. Acestea sunt magnetice, pe suport de hartie si eventuala lor deteriorare ar putea face imposibil accesul in statii.