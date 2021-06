Iata tot ce trebuie sa stiti despre lichior

Suntem dependenți de dulce și nu există nicio metodă de livrare mai intensă decât un lichior. Lichiorurile sunt, de multe ori, băuturi marginalizate, mai ales în aceste vremuri în care tot ce e dulce este văzut ca un sistem nefast de ingerare a zahărului.Adevărul rămâne, totuși, că avem nevoie de un element dulce pentru a ne echilibra băuturile, iar multe dintre cele mai grozave cocktailuri din lume au nevoie de o linguriță sau două de lichior pentru a le face ceea ce sunt: delicioase.Barmanii spun că cocktailurile cu vodcă, rom și gin sunt solicitate cel mai frecvent, dar lichiorurile sunt o modalitate excelentă de a adăuga un element răcoritor unui clasic. Lichiorul este un tip de băutură alcoolică dulce făcută din flori, nuci, condimente, ierburi și un fel de alcool. Sunt suficient de îndrăznețe să poată fi băute singure, dar pot fi savurate și ca parte și cocktailuri grozave.Lichiorurile au o istorie lungă; multe branduri de astăzi au originat în anii 1600. De Kuyper datează din 1695 iar călugării de la Chartreuse, de exemplu, își fac rețeta secretă din 1737. Și se sugerează că Goldwasser, un lichior pe bază de plante și rădăcini care conține fulgi de aur de 22 de carate, a fost un favorit deosebit al țarului rus Petru cel Mare.Lumea lichiorurilor este una vastă. Sunt făcute peste tot în lume și asta înseamnă că nu există reguli clare și rapide cu privire la modul în care ar trebui să fie făcute - deși Uniunea Europeană are câteva definiții. Există câteva tehnici diferite pentru realizarea unui lichior , prezentate mai jos.Componenta aromatică a lichiorului este îmbibată în alcool pentru a extrage aroma din ingrediente. În cazul infuziilor, se poate aplica căldură (adesea necesară pentru condimentele tari, care își eliberează caracterul mai lent fără căldură).O metodă comună pentru obținerea de lichioruri precum triplu sec, aceasta implică distilarea substanțelor botanice. Pentru triplu sec, ar putea fi coji de portocale care sunt macerate în alcool, înainte de a fi distilate de trei ori. Acesta necesită adăugarea de zahăr suplimentar ulterior, deoarece nu mai rămâne zahăr după procesul de distilare.Unele lichioruri, cum ar fi Grand Marnier, au nevoie de perioade de maturare în lemn - în cazul Grand Marnier, este pentru o perioadă de o lună în cuve de stejar, care completează produsul finit și adaugă complexitate.Alcoolul neutru curge prin arome sub formă de lichid sau vapori.În cazul distilării cu abur, aburul extrage aroma din ingrediente, care sunt apoi recondensate.Datorită dorinței Uniunii Europene de a avea totul scris și clasificat, există câteva linii directoare cu privire la ceea ce constituie exact un lichior tip cremă . Lichiorurilor din UE li se cere să aibă minimum 100g zahăr pe litru.Patru lucruri de știut despre definiția UE a unui lichior:- Un minim 100g/L de zahăr.- Pentru a fi etichetat „crème de”, trebuie să aibă un conținut de zahăr minim de 250g/L. Cu excepția cazului în care este o „crème de cassis”, care trebuie să fie un lichior de coacăze negre cu un minimum de 400g/L de zahăr.- Trebuie să aibă un minimum de 15% ABV (cu excepția cazului advocaatului, căruia îi este permis să aibă și 14%).Amaretto, care înseamnă „puțin amar” în italiană, este un lichior popular cu aromă de migdale, care este de obicei făcut din sâmburi de caise, dar poate include și condimente și arome suplimentare, în funcție de brand.Această licoare roșu închis este făcută dintr-o combinație de ierburi și fructe și este adesea servită singură sau în cocktailuri populare, cum ar fi Negroni.Un lichior cu aromă de portocală, un jucător important în multe rețete de cocktailuri, este combinația perfectă de amar și dulce și este utilizată în clasice precum Cosmopolitan.Această licoare delicată este făcută din alune prăjite și are note de cacao și vanilie. Similar multor lichioruri dulci, poate fi amestecat într-o varietate de cocktailuri sau pur și simplu savurat cu gheață.Sambuca este un lichior italian puternic, incolor, aromat cu anason și lemn dulce. Un favorit italian după cină este o Sambuca, ghiaccio e mosche („Sambuca, gheață și muște”), care constă din câteva shoturi de sambuca cu boabe de cafea.