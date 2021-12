Idei de cadouri de Craciun pentru partenerul tau

Uneori nimic nu este mai complicat decât să alegi cadoul ideal pentru partenerul tău. Bărbaților le plac obiectele utile, masculine, pe care le pot folosi cu un scop bine definit, iar acest lucru poate să facă dintr-o simplă sesiune de cumpărături o adevărată misiune aproape imposibilă. De aceea, venim în ajutorul tău, acum în luna cadourilor, cu sugestii de lucruri pe care i le poți cumpăra partenerului cu ocazia sărbătorilor de iarnă.Anul acesta, ca să te asiguri că vei avea un real succes în ceea ce privește cadoul pentru el, orientează-te către articolele confecționate din piele naturală.sunt acele articole care îndeplinesc toate criteriile pe care și le doresc bărbații: sunt confortabili, rezistenți, practici și pot fi purtați cu succes atât la birou, cât și în timpul liber deoarece se asortează cu o mulțime de ținute.- O pereche de mănuși de piele face parte din categoria acelor accesorii pentru bărbați văzute ca fiind extrem de utile, mai ales că sunt călduroase și au un aspect foarte plăcut.- Dacă știi că îi plac și ar purta, orientează-te către o borsetă de piele pentru bărbați sau către un rucsac în care să poată să își pună lucrurile de care are nevoie la birou, dar și pe acelea pe care nu este obligatoriu să le poarte în buzunare.- O curea din piele casual pentru jeanși sau una mai elegantă pentru costum cu siguranță este un cadou care l-ar încânta. Dacă cele casual pot avea cataramele mai mari, cu model și pot fi în diferite culori, de la negru și gri, până la nuanțe de maro sau albastru, cele elegante vor avea o cataramă fină și le vei găsi adesea în culorile clasice, negru și maro.vor fi întotdeauna un cadou inspirat, însă pentru asta mărimea lor trebuie să fie potrivită, deoarece o curea prea lungă este inestetică, iar una prea scurtă este inutilă. Dacă în cazul pantofilor situația este ceva mai simplă știind numărul pe care îl poartă partenerul tău, în cazul curelelor să nimerești numărul potrivit este o idee mai complicat.- Poți lua un metru de croitorie și să îl treci prin găicile pantalonului, exact ca pe o curea. Astfel vei vedea exact care este dimensiunea de curea necesară.- Poți măsura o curea pe care o are deja și știi că îi vine bine.- Te poți ghida după dimensiunea taliei tale și să consulți tabelul de mărimi al producătorului de curele.- O altă variantă este, dacă știi talia pantalonilor, să adaugi aproximativ 2,5 cm peste.În plus, există curele cu o dimensiune standard, care vin cu o cataramă separată și care pot fi ajustate pentru dimensiunea potrivită.Orientează-te întodeauna către produsele din piele precum bocancii, curelele sau mănușile și cu siguanță vei cumpăra pentru el un cadou inspirat, calitativ și elegant, pe care îl va aprecia și purta!