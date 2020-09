Idei de cadouri pe care sa ti le faci de una singura

Sa faci cadouri este o adevarata arta, iar de multe ori chiar si persoanele dragi din viata noastra ne ofera exact acele obiecte pe care si-ar dori ele insele sa le primeasca, proiectand asupra noastra propriile nevoi. Daca nici tu nu esti o exceptie, nu are rost sa faci o drama din asta, caci pana la urma ceea ce conteaza este gestul in sine. Cel mai intelept ar fi ca tu sa fii cea mai importanta in ordinea prioritatilor tale si sa iti cumperi ceea ce ti se potriveste. Daca esti in pana de idei sau efectiv ai vrea dintr-odata tot, iti oferim noi putina inspiratie si te ghidam asupra achizitiilor cu care sa incepi:Accesoriile pot salva chiar si o tinuta banala sau pot muta atentia privitorului asupra lor, starnind, dupa caz, admiratie, curiozitate, invidie sau toate trei deopotriva. Daca pana acum obisnuiai sa nu porti bijuterii sau ai vrea ceva de actualitate, poti sa-ti cumperi cateva inele din aur sau sa alegi unul cu un model interesant, care sa reflecte parte din personalitatea ta. Nu ai nevoie de o ocazie anume si nici nu trebuie sa ai pretentia ca sotul sau partenerul sa iti ofere un cadou de ziua ta sau de sarbatori. La un click distanta este chiar bijuteria care iti poate aduce zambetul pe buze si eleganta dorita.Niciunei femei nu-i strica o forma de terapie si o sursa zilnica de echilibru si optimism. In acest sens, poti sa iti cumperi o agenda personalizata cu citate si sfaturi motivationale. Vei avea zile si zile si vei fi surprinsa de puterea cuvintelor incurajatoare atunci cand iti vei planifica activitatile sau vei nota ceva. „Astazi esti frumoasa!”, „Ce ai facut luni, pe 31 august, pentru a zambi?, „Nu exista, ci doar limitele pe care ti le impui de una singura!” reprezinta doar cateva exemple de indemnuri. O astfel de agenda te va ajuta mai mult decat ai putea crede si, totodata, vei iesi din tiparul clasicelor carnete cu foi ca de calendar, pe care sunt notate doar data si nimic mai mult.Fie ca le vei folosi la fiecare baie in cada, fie ca le vei aseza pe noptiera si vei beneficia de aromoterapie in timpul somnului, lumanarile parfumate chiar induc o stare de relaxare profunda si au un rol mult mai important decat cel pur decorativ. Daca esti foarte atenta cu ceea ce folosesti, indiferent daca e vorba de hrana sau obiecte, si iti pasa de natura, atunci poti sa alegi lumanari parfumate din ceara de soia, cu miros imbietor natural. Gandeste-te ca ajungi acasa dupa o zi de munca sau efectiv inchizi laptopul si deschizi o carte, incepi sa citesti si aprinzi o lumanare cu aroma de patchouli si vanilie. Nu-i asa ca e un scenariu destul de tentant?Sursă foto: pexels.com