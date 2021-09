Idei pentru a crea un album foto cu familia

Ne place sa ne uitam la fotografii vechi de familie. Este întotdeauna plăcut să retrăiești amintirile, dar, ca fotograf, poate fi, de asemenea, o sursă excelentă de inspirație pentru locuri și idei de filmat.Puteti realiza pe loc un “studio” pe un fundal colorat - cu mama și tata așezați pe scaune - copiii care stau în jurul lor în diferite ipostaze (și, de obicei, ținute asortate) - toate cu expresii foarte serioase pe față. Cine n-ar vrea să aibă astăzi portretele lor așa?Și, deși poate fi ușor să știm ce nu vrem să facem atunci când facem portrete de familie, uneori este mai dificil să venim cu inspirația pentru ceea ce vrem în fotografiile noastre finale. Deci, dacă doriți să veniți cu idei interesante pentru următorul dvs. album foto cu familia, încercați câteva dintre aceste sugestii pentru a lua portret de familie nu atât de condus.Ieși din studio. Atât de mulți dintre noi suntem obișnuiți să ne facem portretizarea într-un cadru controlat, încât la început poate părea puțin descurajant. Abandonați fundalurile din studioi și faceti fotografiile in aer liber.Căutați locații care au o semnificație specială pentru familia dumnevoastra. Poate că este un loc de plajă preferat, o pistă de biciclete prin padure pe care o folositi frecvent pentru distracție în familie sau un câmp frumos cu florile preferate ale mamei care cresc într-o zi de primăvară sau ar putea fi chiar propria ta curte; cheia este de a crea ceva care are sens pentru subiecți.Studiati locul înainte, din timp. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți ce iluminat portabil sau reflectoare trebuie să aduceți în funcție de ora din zi pe care intenționați să fotografiati, ce elemente de recuzită interesante ar putea fi la îndemână sau ce sugestii de îmbrăcăminte doriți să faceți pentru a ajuta la setarea scenei pentru imaginea finală.Dacă sunteti jucători de tenis avizi, atunci probabil ca intentionati să realizati fotografiile la un club de tenis local, completat cu ținute și echipamente de tenis. Poate că sunteti pasionati de citit, in acest caz v-ati putea duce intr-o bibliotecă sau librărie locala. Cu cât poți încorpora personalitatea și interesele familiei în scenă, cu atât portretul va fi mai semnificativ pentru voi.Adesea veți descoperi că fiecare membru al familiei are interese sau hobby-uri diferite. În acest caz, vă recomandăm să încercați să compuneți împreună o imagine finală. Încercați să fotografiați fiecare membru al familiei separat în studio pe un fundal detașabil (ecranul verde funcționează excelent dacă aveți unul). Apoi, găsiți o scenă în care să le aduceți (o puteți crea singuri sau puteți găsi o imagine de stoc excelentă pe care să o folosiți ca fundal; asigurați-vă că verificați termenii de licențiere). Încercați să fotografiați fiecare membru al familiei folosind o combinație de ipostaze, ținute, recuzită etc., pentru a vă oferi cea mai largă varietate dintre care să alegeți pentru a crea un portret cu adevărat personal și unic.Încă mai căutați idei noi de încercat? Discutati despre emisiunea TV preferată, filmul, melodia, cartea etc. și folosiți-o ca inspirație. Nu este greu să închiriezi costume și recuzită care să reprezinte Vestul sălbatic sau călătorii spațiale, care funcționează perfect într-un studio creat acasa.Multe familii au ținute și accesorii militare vechi, relicve din viața și vremurile bunicilor, sau lucruri care au fost colectate în călătoriile lor, hobby-uri și experiențe pe care poate nu s-au gândit să le includă în fotografiile lor, dar care ar putea fi biletul pentru a crea o imagine cu adevărat memorabilă.Cu cât puteți personaliza costumele, recuzita și locațiile folosite la realizarea sedintei foto, cu atât mai mult va va vorbi în mod unic imaginea finală.