Idei si inspiratie de cadouri in traditiile romanesti

De multe ori ne confruntam cu situatia de a alege un cadou unic, ceva care sa ne reprezinte si sa faca o impresie frumoasa persoanei iubite. Petrecem chiar foarte mult timp, alergand prin mall-uri, cautand online, gandindu-ne ce ar face cadoul perfect. Pentru ca si noi de multe ori ne-am confruntat cu aceasta situatie, va propunem catevainspirate din artizanatul romanesc si din arta populara.La prima vedere ai zice ca le stii pe toate și ca nu este foarte mult loc de explorat in aceasta zona. Dar uitandu-te mai atent vei observa ca e plina de bogatie si ca gasesti foarte multe sugestii de cadouri care sa faca diferenta. De multe ori cautam uncare sa fie original si unic. Arta populara ne oferă o plaja de optiuni care sa ne scoata din anonimat si din banalul unui cadou clasic, cum sunt camasile, ceasurile si cravatele. Practic, aici posibilitatile sunt nelimitate, dar ce este cel mai important este ca acest tip de cadou are o valoare simbolica, care ramane peste ani. Vei gasi atat optiuni haioase, cum sunt papusile din ceramica, pe care le poti alege astfel incat sa se asemene cat mai mult cu persoana careia doresti sa il oferi. Sau nelipsita tuica, sau un tricou tare inspirat din folclorul nostru, dar care sa nu duca in zona de kitch, ci sa fie ceva unic si original.Un cadou spune multe nu doar despre cel caruia il oferim ci si despre noi, cei care il oferim. El reflecta si personalitatea noastra, finetea de a alege ceva original si unic. Ori de cate ori oferim ceva care cu adevarat surprinde, o bucurie mare se rasfrange si asupra noastra pentru ca am nimerit bine cu ceea ce am dat cadou. Cineva spune ca este mai bine a da decat a lua si asa este. Pentru ca darul este ceva care bucura si prin care oferim celorlalti si o parte din personalitatea noastra, din felul nostru de a fi.este o sursa unica de idei de cadouri romanesti originale care isi propune sa aduca creatiile mesterilor populari in actualitate, dar care si interpreteaza arta populara in forme moderne. Ceea ce face obiectele atractive generatiei tinere. Fie ca gusturile tale sunt moderne sau clasice, tot timpul traditionalul si originalul vor fi o alegere cu care nu vei da gres. Magazinul online are cadouri traditionale de toate felurile, cadouri pentru el si ea, cadouri de Craciun, Paste sau alte sarbatori importante. Totodata, reprezinta o sursa importanta de inspiratie, pentru a cunoaste mai bine ce putem oferi, din bogatia noastra culturala veche de sute de ani.Ca femei si mame este bine sa fim ancorate cat mai puternic in valoarile in care ne-am nascut, de unde ne tragem radacinile și de unde putem creste armonios si autentic, avand personalitati unice. De multe ori vedem pe cineva din altă tara sau un om puternic si ne dorim sa fim ca el. Dar observam ca nu e la fel ca ceilalti oameni, de multe ori, acest tip de persoana are ceva original, ceva cu adevarat autentic si care il face sa se comporte firesc, natural. Asa se intampla si cu fiecare dintre noi daca ajungem sa ne recunoastem valorile, sa ni le asumam si sa le purtam cu demnitate. Avem o mostenire unica, atat de natura genetica, intelectuala, dar si pe partea de patrimoniu artistic si cultural. Sa ne gandim de exemplu la cat este de bogata in semnificatii si in continut otraditionala, cum este ea prezentata in materialul atat de bine documentat pe care l-am gasit pe Invie Traditia. Este ceva fabulos, astfel incat unii dintre cei mai renumiti pictori din lume au decis sa ii acorde locuri speciale in creatiile lor, cum este, cu faimosul sau La blousse roumaine. Ia romaneasca se regaseste in creatiile marilor designeri si an de an apare ceva care sa spulbere creativitatea. Este important pentru noi ca femei sa cunoastem cat mai mult despre aceasta piesa vestimentara unica in lume. Sa ne-o asumam si sa o purtam cu bucurie, pentru ca face parte din mostenirea noastra, dar mai ales pentru ca este unica.Sau cel putin sa incercati, daca deja nu ati facut-o sa purtati o ie romaneasca si sa vedeti cum va simtiti. Veti vedea ca un sentiment de incredere si de naturalete va umple fiinta si dintr-o data va simtiti bine. E bine sa te simti in pielea ta. In perioada moderna, ia merge purtata la aproape orice, de la jeans la fuste. Iar daca optezi pentru un brau traditional, deja tinuta ta va fi una de milioane.Un alt element important este ceea ce tine de traditiile romanesti, pe care le-am mostenit. Cele mai multe popoare europene sau chiar din lume nu au traditii atat de puternice cum sunt cele ale noastre. Poporul roman este plin de spiritualitate, are o credinta puternica, care l-a si tinut in istorie, in ciuda provocarilor multiple prin care a trecut. Femeile noastre au fost dintotdeauna puternice, caractere sigure, mame dedicate, care au crescut si educat eroi sau au fost chiar ele eroine. La romani, femeia nu a fost niciodata oprimata in istorie ci a avut mereu un loc de cinste. Acest loc de cinste a venit chiar din cultura neamului nostru, care a stiut sa o valorifice si sa o puna in centrul preocuparilor care tin de frumos, de arta, de mestesug si de educatie. Cele mai frumoase obiecte de arta populara, iile traditionale, erau realizate de femei, atat pentru ele, formand faimosul costum popular, care difera de la o zona geografica a tarii la alta, dar si pentru barbatii lor. Pentru ca doreau ca personalitatea si frumosul pe care il creaza sa se reflecte si asupra celor din jur.Daca citim in literatura vremii, vom vedea ca taranii si tarancele romane se purtau cu multa demnitate chiar si in momentele in care lucrau pamantul sau se ingijeau de gospodarie si de animale. Ei purtau costumul popular, de culoare alba, care semnifica curatia si demnitatea sufletului. Iar duminica era altceva, purtau acelasi costum popular, dar de data aceasta, piesele vestimentare cele mai de pret, cele mai infrumusetate. De asemenea, copii erau crescuti cu demnitatea muncii si a frumosului inca de mici. Iar toate acestea se datoreaza femii.Din pacate, multe aceste elemente etnografice si de bogatie culturala pe care le-am mostenit de la stramosii nostri acum sunt uitate sau perimate. De multe ori preluam obiceiuri fara noima sau continut de la altii, care le-au inventat, tocmai pentru ca nu au avut ceva autentic. Iar noi, care avem ceva cu adevarat unic, uitam de ce avem. Va propunem prin materialul de fata sa cautati si sa va documentat cat mai mult in ceea ce priveste mostenirea culturala pe care o avem, sa lucram si sa aducem lucrurile acestea in viata noastra de zi cu zi si sa fim cu adevarat unice. Putem face acest lucru prin felul nostru de a fi, de a vorbi, de a ne purta, de a ne imbraca sau prin cadourile pe care le oferim celor din jurul nostru.Speram ca v-am facut cel putin curioase, ca v-am inspirat sa explorati aceasta zona. Ideea principala este ca nu avem nimic de pierdut, ci dimpotriva, vom fi mai consistenti, mai plini de culoare si de naturalete, asumandu-ne și purtand in vietile de zi cu zi, valorile in care ne-am nascut.