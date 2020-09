Incepe toamna cu un outfit nou! Profita de reducerile aniversare si castiga unul dintre cele 2.000 de vouchere de cumparaturi!

www.parklake.ro.

ParkLake intampina toamna cu noile colectii si cu o multime de surprize pentru clientii sai. Astfel, vizitatorii centrului comercial isi vor putea reinnoi garderoba cu tinute de sezon la preturi speciale, intr-un cadru sigur si relaxant. Timp de patru weekend-uri, respectiv in fiecare sambata si duminica, in perioada 19 septembrie – 11 octombrie, toti pasionatii de shopping sunt asteptati cu reduceri de pana la 20% in magazinele partenere, la diferite categorii de produse:Mai mult, clientii care vor face cumparaturi de minimum 150 de lei din categoriile mentionate vor primi vouchere de 50 de lei (in limita stocului disponibil), vouchere valabile in peste 100 de magazine. Pentru a intra in posesia acestora, participantii trebuie sa prezinte bonul fiscal la biroul de informatii al centrului comercial.In acest weekend, persoanele pasionate de moda pot achizitiona articole de imbracaminte din colectiile de toamna-iarna cu reduceri de pana la 20% in magazinele partenere. Cele mai noi produse vestimentare pentru o toamna chic, plina de culoare si stil vor putea fi, astfel, adaugate la garderoba pentru noul sezon.Dupa ce au ales tinutele preferate, vizitatorii vor putea sa le accesorizeze cu cele mai noi modele de pantofi, genti, dar si bijuterii.Sezonul rece vine cu multe provocari pentru ten, dar si cu propuneri de neratat in materie de produse cosmetice de ingrijire, precum si servicii de beauty pentru un look perfect asortat noilor tinute si accesorii proaspat descoperite. Tot ce trebuie facut pentru a le descoperi este o vizita in magazinele de profil din ParkLake.Dupa trei weekend-uri dedicate outfit-urilor preferate, serviciilor si produselor de infrumusetare, vizitatorii vor avea ocazia sa beneficieze de noi discount-uri in magazinele partenere din categoriile Electrocasnice, IT, Mobila si decoratiuni, Servicii de curatatorie si multe altele. Tot ce trebuie sa faca este sa consulte lista magazinelor partenere si sa aleaga din oferta disponibila.Regulamentul complet al campaniei, precum si lista magazinelor partenere vor fi disponibile peIn contextul actual, ParkLake Shopping Center, a dezvoltat si adoptat masuri sporite de igiena si siguranta, pentru a oferi in continuare o experienta de shopping cat mai sigura si placuta clientilor sai. Astfel, a verificat si certificat procesele curente de igiena si curatenie in parteneriat cu SGS, liderul mondial in domeniul inspectiei, verificarii, testarii si certificarii, obtinand astfel Standardul de Evaluare SGS pentru Igiena si Dezinfectare. Acest lucru confirma respectarea stricta a protocoalelor si reglementarilor de ultima generatie aplicabile, asigurand in acest fel sanatatea si siguranta tuturor persoanelor care trec pragul centrului comercial. In plus, ParkLake Shopping Center a dezvoltat o serie de programe speciale, adaptate contextului actual, sub conceptul in siguranta #nudoaracasa.Printre acestea se numara implementarea sistemului de monitorizare a traficului din interiorul centrului comercial si informarea publicului cu privire la starea acestuia prin intermediul website-ului, precum si instalarea sistemelor de masurare a temperaturii la toate intrarile in centrul comercial, accesul la dispensere cu gel dezinfectant in toate zonele comune principale (intrari in mall, zona de restaurante, coridoare, s.a.), stabilirea unui flux clar de circulatie in mall, precum si implementarea unor noi sisteme de semnalistica si informare menite sa transmita vizitatorilor masurile de protectie si conduita recomandate in interiorul centrului comercial.ParkLake Shopping Center este un proiect unic, care imbina intr-un mod armonios natura si shoppingul. Designul modern combina elemente inspirate de cei trei piloni, Parc – Natura − Familie si ofera oportunitati excelente de petrecere a timpului liber in cadrul spatiilor de relaxare, de joaca, precum si locuri in care se poate practica sport sau se poate petrece ziua lucrand. Proiectat dupa cele mai inalte standarde internationale, inconjurat de natura si situat in apropierea Parcului Titan, ParkLake ofera cea mai buna selectie de branduri disponibile pe piata si servicii de inalta calitate intr-un mediu eco-friendly si o atmosfera incantatoare. Mai multe informatii despre ParkLake Shopping Center gasiti la: